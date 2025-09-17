Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La obra 'Dos+dos' se adentrará con humor y descaro en el intercambio de parejas en el Teatro Apolo

La representación teatral, que tendrá lugar el 27 de septiembre, está protagonizada por Abel Pons, Ana Benzal, Antonio Baldó y Ángela Felices

María Paredes Moya

Almería

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:13

Qué mejor forma de empezar el nuevo curso que con humor. Es lo que propone 'Dos+dos', que se representará en Teatro Apolo el sábado 27 de septiembre, a las 20 horas. Una obra de teatro fresca, descarada y divertidísima que aborda, con mucho humor, el mundo del intercambio de parejas.

Se trata de la tercera producción de la compañía 'Venus en Escena', bajo la dirección de Abel Pons, que también encabeza el reparto junto a Ana Benzal, Antonio Baldó y Ángela Felices.

El elenco se completa con la colaboración especial de Helena García, Valeria Roberts y José Miguel Gallardo, lo que garantiza un montaje lleno de química y ritmo escénico.

La escenografía también promete dar mucho que hablar, según han informado desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, gracias al trabajo de José Manuel Galdón, escenógrafo especializado en cine y teatro, cuya propuesta combina calidad, innovación y un diseño que envuelve al espectador desde el primer momento.

'Venus en escena' ha demostrado ser una de las compañías emergentes más potentes del panorama teatral almeriense. En septiembre de 2024 conquistó al público con 'La Venus de las pieles', estrenada también en el Teatro Apolo, que recibió críticas muy positivas. Posteriormente, en abril de 2025, presentó 'El eunuco', un espectáculo que no solo triunfó en la capital, sino que se encuentra inmerso en una gira por más de diez teatros por Almería.

Las entradas se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Apolo y en la web https://almeriaculturaentradas.es.

