Nuevos músicos para la Banda Municipal de Almería tras el proceso selectivo

La Banda Municipal de Música de Almería ha sumado seis nuevos profesores a la formación una vez realizado y finalizado el proceso selectivo de bolsas ... de trabajo que han derivado en su incorporación a la plantilla estable en calidad de funcionarios interinos. Un refuerzo que se realiza, además, en otros seis instrumentos distintos tras la integración a la formación de Pablo Iborra López a la flauta, Leonor María Cirera Iribarne al clarinete, Francisco Molina Sánchez al saxofón, Francisco Javier Sánchez Navarro a la trompa, Juan José Sánchez González en el bombardino e Ismael Cabezas Muñoz en la tuba.

El concejal delegado del área de Cultura, Diego Cruz, ha señalado que «con esta tanda de incorporaciones, reforzamos la plantilla estable de la banda y el objetivo es seguir mejorando la dotación y, con ello también, la programación de la Banda Municipal, que tiene un público fiel en todos sus conciertos de temporada y que además acompaña múltiples actos institucionales del propio Ayuntamiento a lo largo de todo el año».

También se ha mostrado satisfecho José Solá Palmer, el director titular de la formación que, con estas incorporaciones definitivas, podrá seguir afianzando un proyecto musical que incluye siempre nuevos retos y desafíos a la hora de confeccionar los programas, siendo habitual que se produzcan estrenos absolutos en algunos casos o que sea la primera vez que la Banda interpreta algunas de las obras de los repertorios.

Próximos conciertos

Tras el concierto 'Ensueños andaluces, una mirada sensual a Andalucía' del pasado mes de octubre, en el que precisamente se produjo el estreno absoluto de 'Noches de Andalucía', obra del compositor jiennense José Susi, partitura de larga duración con ocho partes, dedicada cada una de ellas a una provincia andaluza, la banda municipal tendrá dos nuevos conciertos en esta temporada de otoño ; ambos, en matinal de domingo, a las 12 del mediodía, en el Teatro Apolo y con entrada libre hasta completar el aforo.

Serán el domingo 30 de noviembre, con el título de 'Solistas almerienses. Una mirada a la banda española de hoy y de ayer', y el domingo 14 de diciembre, con 'Una mirada a España foránea, más un estreno almeriense', ya que al repertorio de compositores extranjeros inspirados por sus visitas al país se sumará el estreno absoluto de la última obra de Francisco José Pérez Cruz, también músico de la banda municipal de la capital almeriense.