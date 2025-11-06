Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nuevos músicos para la Banda Municipal de Almería tras el proceso selectivo

El concejal de Cultura, Diego Cruz, y el director José Solá destacan el refuerzo realizado para una formación estable en flauta, clarinete, saxofón, trompa, bombardino y tuba

María Paredes Moya

Almería

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:39

La Banda Municipal de Música de Almería ha sumado seis nuevos profesores a la formación una vez realizado y finalizado el proceso selectivo de bolsas ... de trabajo que han derivado en su incorporación a la plantilla estable en calidad de funcionarios interinos. Un refuerzo que se realiza, además, en otros seis instrumentos distintos tras la integración a la formación de Pablo Iborra López a la flauta, Leonor María Cirera Iribarne al clarinete, Francisco Molina Sánchez al saxofón, Francisco Javier Sánchez Navarro a la trompa, Juan José Sánchez González en el bombardino e Ismael Cabezas Muñoz en la tuba.

