'Nuba', el festival de música electrónica, vuelve a la Alcazaba y el Arqueológico La Alcazaba, en una edición anterior de Nuba Fest. / JUNTA La jornada de hoy comenzará a las siete de la tarde en el Museo de Almería y proseguirá en la medianoche en el Club Macla de la capital M. P. M. Almería Sábado, 14 septiembre 2019, 01:01

El Conjunto Monumental de la Alcazaba, el Museo Arqueológico de Almería y el Club Macla de la capital acogen este año la segunda edición del festival estival de música electrónica 'Nuba' que comenzó ayer y culminará a las 24 horas de hoy.

Una cita que el pasado año reunió a más de trescientas personas, para la que, en esta edición, se cuenta con la actuación de once artistas nacionales y locales que tienen como nexo en común su proyección internacional, ya sea como dueños de sellos discográficos, tales como Femur, Noise To Meet You, Openthenext, Waste Editions o, bien, como 'agitadores culturales' en otras ciudades españolas.

El cartel de esta nueva edición de Nuba Fest está formado por los directores de WLDV, UMO y Structweird, acompañados a su vez del trabajo visual de Xarlene y Ob_Server/Avk. En un formato más club dentro de las actuaciones, también estarán los DJ sets de L'Strinher, Arch, Vronsky, From Hell, Al M y Rise Black.

Dentro del programa de actividades del festival se realizará, asimismo, un taller sobre diseño sonoro a través de la síntesis granular, impartido por Sergio Rodríguez, y una conferencia sobre el papel de la mujer en la música electrónica y el arte visual en donde participarán Carolina Narváez, Ruth García y Ana Cayuela.

Horarios

El Museo Arqueológico de Almería fue ayer el encargado de abrir el festival a las 19 horas, que siguió en el Club Macla de la capital a las 24 horas. Hoy sábado será el Conjunto Monumental de la Alcazaba el que tome el relevo a las siete de la tarde, para concluir al filo de la medianoche en el Club Macla.

La delegada territorial de Cultura y Patrimonio Histórico, Eloísa Cabrera, ha valorado que Nuba «apuesta una vez más por unir música electrónica de vanguardia en espacios emblemáticos y urbanos de la ciudad de Almería, en donde el público podrá interactuar de manera lúdica y didáctica al mismo tiempo».