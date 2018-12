La Nochevieja del Studio 54 de Nueva York abre hoy sus puertas en Almería con 'The Hole Zero'

El legendario Studio 54 de Nueva York vuelve a abrir sus puertas, y lo hará en Almería. Desde hoy y hasta el 16 de diciembre, los almerienses que así lo deseen podrán revivir el ambiente que se vivía en el local de moda más conocido de la Gran Manzana, al menos, durante la década de los 70 y 80. Y lo hará de la mano de la gran familia que integra la marca 'The Hole', que regresa con su carismática maestra de ceremonias, 'La Terremoto de Alcorcón'.

«Teniendo una Almería tan maravillosa para qué te vas a ir de aquí, traemos aquí Nueva York y ya está», afirma categórica Pepa Charro, la alter ego de la conductora de este espectáculo que, en esta tercera versión, llega renovado. «Es un espectáculo diferente, si bien es verdad que la esencia es la misma y la familia es la misma. Somos 'The Hole' y lo que pasa en el agujero se queda en el agujero», afirma 'La Terremoto'. Aunque, en esta ocasión, 'The Hole Zero' se traslada a la Nochevieja de 1979 por lo que el sonido que destacará será el de los 70, «música pop y disco, con ABBA, los Bee Gees...» pero sin olvidarse de lo que pasaba en España en los años 80, por lo que «vamos a escuchar a Rafael o a Alaska y, toda esa música, envolverá un regalito del que es mejor no contar mucho».

Confiesa, además, la maestra de ceremonias, que el nivel de números «está por encima de 'The Hole 1' que, aunque era maravilloso, era más cabaretero. Nada tiene que ver con él aunque sigue habiendo el hilo conductor del maestro de ceremonias que se enamora de una rata», desvela.

Y es que es precisamente este personaje el que guía, conduce, anima y une todas las piezas de un collage en el que caben desde cabaret a acrobacias circenses. Un rol para el que no todo el mundo está capacitado pero que 'La Terremoto de Alcorcón' desempeña a la perfección pero que, a partir del día 12, le sustituirá Txabi Franquesa, también presente en la edición anterior. No en vano, a preguntas de IDEAL, responde qué hay de materia prima y qué de formación en ese desparpajo natural que le caracteriza. «El maestro de ceremonias se va haciendo poquito a poco. Imagínate que salgo yo así en el parto, contándole a mi madre toda esta historia», dice con todo el desenfado del mundo.

«La maestra de ceremonias está en constante alimentación y en constante conocimiento. Un día aprende Pepa de la Terremoto y otro día la Terremoto de Pepa», detalla de un papel en el que no es la única protagonista. Y es que, bajo el escenario también ocurren cosas de las que es el público el principal personaje.

Un atractivo para los más atrevidos, que encuentran en su esporádica participación su momento de gloria y, en cuya elección, interviene sobre todo la experiencia del conductor. «Porque este es un espectáculo del que todo el mundo tiene que irse contento y nadie tiene que sufrir. Cuando elegimos a una persona sabemos que está predispuesta, a veces, demasiado predispuesta, porque luego no hay quien los baje del escenario», sonríe, ya que la idea principal es que «la gente que suba lo disfrute».

«A veces son incluso sorpresas de gente que nos manda un mail para celebrar su aniversario. Estas cosas también las permitimos, que el marido salga y no se lo espere». Y, en este sentido, anima a los almerienses a participar haciendo sugerencias a través de los canales oficiales de 'The Hole'. No en vano, explica, «tenemos una página web donde podéis acceder y mandarnos vuestras peticiones. Ha habido incluso pedidas de mano, ha habido de todo... Y lo mejor que pasa es cuando sale uno de esta carpa porque creo que incitamos muchísimo a la vida, invitamos muchísimo al amor, al quererse, al tocarse y al ser felices básicamente», se felicita.

«En 'The Hole', a lo que invitamos es a dejar atrás los miedos y a hacer lo que uno tenga que hacer porque los miedos y la vergüenza no sirven para nada, que son muchos los problemitas para pararse a pensar cuáles son las trabas. Así que tirar y alejarse del miedo. Ese sería el leitmotiv de 'The Hole Zero'», revela.

Y, por qué el telón de fondo de Studio 54. Porque, según 'La Terremoto de Alcorcón', «es una discoteca que a todos nos hubiera gustado vivir. Donde estaban desde Bianca a caballo entrando por la discoteca a Andy Warhol, Frank Sinatra o Madonna. Los personajes más emblemáticos de la cultura y del arte, de la música y del cine estaban allí todos encerrados hasta que cerraron el chiringuito porque aquello no se sostenía de la locura que era».

«Yo creo que la curiosidad sigue ahí y os invitamos a que echéis un vistacito por el agujero de 'The Hole', a ver qué os encontráis» y, es por ello por lo que, anima, «venir a nuestro Studio 54, que os va a gustar».