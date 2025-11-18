Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El cuadro de Tomatito, al fondo, delante Rafael Morales, el tocaor, Vélez y Pérez de la Blanca. María Luisa J. BHurkhardt
Flamenco

La noche en que El Taranto volvió a respirar eternidad

La peña señera de Almería estrenó el cuadro de Tomatito y vivió una velada histórica junto al guitarristay su familia

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:18

Comenta

Hay noches que no se anuncian, se revelan. No necesitan más prólogo que la respiración contenida de quienes saben que van a asistir a algo ... irrepetible. Y el pasado sábado, en la Peña El Taranto, Almería vivió una de esas veladas que se escriben solas, porque late en ellas la verdad antigua del flamenco. Se celebraba el Día del Flamenco, sí, pero en realidad se celebraba algo más hondo, algo como la raíz que une a un pueblo con su memoria, la continuidad de un arte que no envejece. Y en ese territorio sagrado, José Fernández 'Tomatito' volvió a ser lo que siempre ha sido, un faro, un eco, un latido.

La noche en que El Taranto volvió a respirar eternidad

