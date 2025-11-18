La noche en que El Taranto volvió a respirar eternidad

Hay noches que no se anuncian, se revelan. No necesitan más prólogo que la respiración contenida de quienes saben que van a asistir a algo ... irrepetible. Y el pasado sábado, en la Peña El Taranto, Almería vivió una de esas veladas que se escriben solas, porque late en ellas la verdad antigua del flamenco. Se celebraba el Día del Flamenco, sí, pero en realidad se celebraba algo más hondo, algo como la raíz que une a un pueblo con su memoria, la continuidad de un arte que no envejece. Y en ese territorio sagrado, José Fernández 'Tomatito' volvió a ser lo que siempre ha sido, un faro, un eco, un latido.

Antes de que la palabra se volviera música, antes de que las manos se desataran sobre las cuerdas, el acto se abrió con un gesto que quedará para siempre. En este aspecto, destacó el descubrimiento de un cuadro de Tomatito, obra de la pintora almeriense Emilia Resina, que ahora cuelga, como una declaración de principios, en el lugar más visible de la Peña El Taranto que preside Rafael Morales. No es un simple retrato; lo expuesto es una puerta simbólica. A partir de ahora, quien cruce ese umbral, en la destacada sede de la Peña, mirará primero a los ojos del guitarrista y luego al escenario. Es una manera de recordar que el arte no se vive, solamente, sino que se custodia. Y que la Peña El Taranto, templo de ceniza y oro, reconoce en Tomatito a uno de sus guardianes esenciales, a quien la ciudad de Almería le confía la memoria del flamenco.

Viaje por la biografía

Después llegó la conversación, que no fue coloquio ni entrevista, sino un viaje por la biografía luminosa y callada de un artista universal que desde niño escuchó el toque de su padre, también llamado Tomate, y el de su abuelo, Miguel Tomate. Ahí, Norberto Torres, José Antonio López Alemán y Antonio Zapata Roldán fueron más que interlocutores. Los tres, destacadas y y brillantes personas entendidas en el arte del flamenco, ejercieron de guías, de cómplices, de testigos privilegiados de un Tomatito que hablaba con la humildad sabia de quien ha visto el mundo desde el borde de una silla de enea. Se habló de caminos recorridos, de escenarios que dejaron huella, de memoria, de vida. Se habló también en los silencios, esos que solamente comprenden quienes conocen la hondura del compás y saben que lo no dicho dice tanto como lo que se pronuncia.

Y entonces, sin transición posible, porque las cosas auténticas nunca se anuncian, llegó la música. Primero padre e hijo, Tomatito y José del Tomate, como si las guitarras fueran dos astros llamándose desde extremos distintos del mismo cielo. Luego, el hijo en solitario, demostrando que la herencia no es repetición, sino camino propio, voz y cuerda que dialogan con la tradición y al mismo tiempo la expanden, un digno heredero de un maestro de la 'caja de penas y duendes'. Más tarde, la sorpresa, pues dos nietos del maestro irrumpiendo con la frescura antigua del duende verdadero. Uno tocando por bulerías, el otro cantando, con esa gracia limpia que sólo tienen los que no necesitan demostrar nada. El público contuvo el aliento. Algunos sintieron que asistían al nacimiento de un relevo que no se busca, sino que sucede. Y como si la sangre pidiera cerrar el círculo, el niño más pequeño –el nieto del nieto– cantó por soleá mientras el propio Tomatito lo acompañaba con su 'fuente de melodías'. En ese instante, en ese abrazo entre generaciones, la citada peña almeriense entera comprendió que estaba presenciando la forma más pura de eternidad.

Todo medido

Los aplausos llegaron medidos, respetuosos, como quien sabe que lo que ha visto esta noche no puede repetirse ni comprarse. Y no fue solamente la música, ni la técnica, ni la ejecución impecable, sino que algo que podría definirse como la sensación de estar ante algo que trasciende lo habitual, una continuidad viva del flamenco que respira en los gestos, en los silencios, en los detalles más mínimos de la interpretación. Cada trino de la guitarra, cada quejío del cante, cada golpe de palmas formaban un tejido que unía pasado, presente y futuro en un instante irrepetible, también por el sitio, en los Aljibes Árabes.

Por eso muchos de los asistentes a esta cita 'especial' dijeron después que fue una noche histórica. Y lo dijeron en la sede 'eterna' de El Taranto, donde la palabra historia pesa como un martillo, porque allí han cantado, tocado y llorado los más grandes del flamenco español que casi como decir del panorama mundial. No es fácil arrancar ese reconocimiento a una peña que lleva décadas sosteniendo el pulso del flamenco, que conoce la diferencia entre espectáculo y esencia. Lo del sábado no fue un acto más, se podría decir que resultó ser un milagro doméstico, íntimo, sin artificios, un regalo compartido que se quedará en la memoria de quienes lo vivieron.

En el cuadro

Si alguien busca el motivo esencial para contarlo en un periódico, quizá esté en ese cuadro recién colgado, en ese gesto que consagra a José Fernández Torres 'Tomatito' en el primer golpe de vista, en el primer saludo a las paredes que guardan tantos secretos. Porque hay homenajes que se celebran una noche y homenajes que se quedan a vivir en un lugar. Éste pertenece a los segundos, a los que permanecen, silenciosos, firmes, como un recuerdo que se respira cada vez que se cruza la puerta de los Aljibes Árabes de la Calle Tenor Iribarne de Almería, un lugar lleno de embrujo, donde se pueden escuchar los quejíos, el cante de los más grandes que han pasado por tan insigne lugar.

En El Taranto, el flamenco no se celebró, se encarnó. Almería, por un momento, se sintió un poco más suya y la historia del arte que la habita pareció respirar más cerca del corazón de todos.