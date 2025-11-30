Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nicolás Egea durante un concierto mientras dirige la orquesta.

Nicolás Egea: «Las bandas de música son un pilar cultural y educativo en nuestros pueblos»

El delegado de Federband en Almería destaca el crecimiento del movimiento bandístico en la provincia y el compromiso de cientos de músicos que mantienen viva esta tradición

E. Gabriel Llanderas

Almería

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:43

Federband, la Federación Andaluza de Bandas de Música, vive un momento de expansión en la provincia de Almería, donde cuenta ya con medio centenar de ... agrupaciones asociadas. Su delegado provincial, Nicolás Egea, repasa en esta entrevista la situación actual de las bandas, los retos de futuro y el papel que desempeñan como espacios de formación, cultura y convivencia en los municipios almerienses.

