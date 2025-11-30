Nicolás Egea: «Las bandas de música son un pilar cultural y educativo en nuestros pueblos»

Federband, la Federación Andaluza de Bandas de Música, vive un momento de expansión en la provincia de Almería, donde cuenta ya con medio centenar de ... agrupaciones asociadas. Su delegado provincial, Nicolás Egea, repasa en esta entrevista la situación actual de las bandas, los retos de futuro y el papel que desempeñan como espacios de formación, cultura y convivencia en los municipios almerienses.

-¿Cómo describiría la situación actual de las bandas de música en la provincia de Almería?

Las bandas de música en la provincia de Almería están en un buen momento, pero también tienen dificultades. Se sigue viendo a muchos jóvenes músicos formados y con muchísimas ganas de hacer música, por lo que el movimiento bandístico sigue bien vivo y con mucho potencial para seguir creciendo.

Por otro lado, hay muchas bandas que necesitan apoyo para mejorar su estructura y sus recursos, tanto a nivel de formación como de gestión. Desde la Delegación de Federband en Almería estamos trabajando en ofrecer precisamente eso: formación, oportunidades y encuentros que fortalezcan a las bandas y les permitan seguir siendo un pilar cultural en sus pueblos.

-¿Cuántas bandas forman parte actualmente de Federband en Almería y cómo ha evolucionado ese número en los últimos años?

Actualmente, alrededor de 50 bandas forman parte de Federband en la provincia de Almería. Es un crecimiento espectacular si tenemos en cuenta que hace apenas cuatro años eran solo siete. Este impulso llegó de la mano del actual presidente, D. Félix Ruiz González, y del entonces delegado provincial, D. Pedro Miguel Masegosa Sobrino, que supieron motivar y unir a las bandas de la provincia, y más tarde de toda Andalucía, en torno a un mismo objetivo: fortalecer el movimiento bandístico y darle la visibilidad que merece.

-¿Qué papel desempeña Federband en el impulso y la coordinación de estas agrupaciones?

Federband es fundamental como punto de encuentro, apoyo y representación de todas las bandas andaluzas. En el caso de Almería, nuestra labor se centra en impulsar la formación y fomentar la colaboración entre ellas. A través de Federband logramos que las bandas no trabajen siempre de forma aislada, sino como parte de una red que comparte recursos, experiencias y objetivos comunes. Además, servimos como interlocutor ante instituciones públicas, ayudando a que la voz de las bandas se escuche y se reconozca su valor cultural y educativo.

-¿Qué retos principales afrontan hoy las bandas de música, especialmente en los municipios más pequeños?

En muchos municipios pequeños lo más difícil es encontrar un relevo entre los jóvenes, y eso pone en riesgo la estabilidad de algunas bandas. Además, algunas partes de nuestro tejido asociativo tienen problemas de recursos y escaso apoyo institucional: muchas bandas realizan un trabajo titánico con presupuestos muy limitados y se sostienen casi en su totalidad gracias al esfuerzo de sus directores y músicos. Por eso, intentamos acompañarlas ofreciendo formación y herramientas para que todas las bandas, por pequeñas que sean, tengan oportunidades de mejorar.

-¿Cree que las administraciones públicas valoran suficientemente el papel cultural y educativo de las bandas?

Creo que cada vez es más valorado, pero aún queda un largo recorrido por hacer. No se trata solo de la música que hace cada banda, sino también de lo importantes que son como escuelas de vida, del trabajo en equipo que desarrolla cada miembro de ellas, de los valores que aportan... En los pueblos, una banda no es un grupo de músicos: es un motor social, una forma de mantener viva la tradición y una oferta educativa para los jóvenes.

-¿Qué iniciativas o proyectos destacaría que se estén llevando a cabo desde la delegación provincial?

En los últimos años la colaboración entre bandas se ha incrementado de forma notable. Un ejemplo claro son las Jornadas de Formación para Músicos y Directores, que acabamos de organizar con mucho éxito. Reunieron a cerca de un centenar de participantes y once profesores de primer nivel nacional e internacional, combinando clases individuales y colectivas, con la creación de una macrobanda compuesta por los alumnos.

Más allá de la formación técnica, lo que buscamos con este tipo de proyectos es generar comunidad, fomentar el intercambio y la formación entre los músicos de los diferentes pueblos de Almería y ofrecer experiencias que fortalezcan la motivación o la pertenencia a una realidad común. También estamos en la creación de nuevas líneas de formación online y en encuentros entre directores y gestores de bandas, porque queremos que el crecimiento sea tanto musical como organizativo.

-En muchas localidades, las bandas son la principal escuela de música. ¿Qué importancia tiene esa función formativa?

La función formativa de las bandas es absolutamente fundamental. En muchos municipios, especialmente los pequeños, la banda de música es la primera o incluso la única escuela de música. A través de las bandas, los niños y jóvenes cultivan valores como la disciplina, responsabilidad y compañerismo.

Además, son un espacio intergeneracional donde conviven músicos de todas las edades, lo que favorece la transmisión de conocimientos y el aprendizaje comunitario, algo muy difícil de encontrar en otros colectivos. Por lo tanto, cuando apoyamos a las bandas, también estamos fomentando la cultura y la educación en nuestras localidades y, por ello, debemos cuidarlas como uno de nuestros mayores tesoros.

Ampliar Nicolás Egea, delegado en Almería de Federband.

-¿Cómo ha cambiado el perfil del músico de banda en los últimos años?

El perfil del músico de banda ha cambiado muchísimo. En las bandas conviven músicos profesionales junto a estudiantes de conservatorio y personas que únicamente se han formado musicalmente en las escuelas de música de sus localidades. Esa mezcla es justamente una de las fortalezas, ya que se trata de un espacio donde todos pueden aportar algo más allá de su preparación o trayectoria.

Los músicos profesionales comparten su experiencia, los estudiantes aplican lo aprendido, mientras que los músicos formados en la banda aportan la esencia y el vínculo con la tradición y su localidad. Por lo tanto, el músico de banda actual es alguien que se une por el disfrute de tocar, aprender y compartir momentos musicales con sus vecinos, ya sean jóvenes, mayores, formados en el conservatorio o en la banda. Es un mosaico perfecto que mantiene viva la tradición.

-¿Qué papel juegan las mujeres y los jóvenes dentro de las bandas de Almería?

El rol de las mujeres y los jóvenes en las bandas de Almería es cada vez mayor y más visible. Hemos visto crecer la participación femenina no sólo en las filas de músicos, sino también en la dirección musical y directivas, algo antes muy poco común. Es una evolución lógica y muy positiva que enriquece a las formaciones y da nuevas miradas.

En cuanto a los jóvenes, son los que empujan para que exista relevo generacional. Son muchos los que comienzan en las escuelas de música de sus pueblos y que gracias a las bandas descubren su vocación, adquieren disciplina y valores, y algunos de ellos llegan incluso a profesionalizarse.

Las bandas ofrecen un espacio desde el cual poder compartir escenario tanto jóvenes y mayores como hombres y mujeres. Creo que es un equilibrio sano que garantiza el futuro del movimiento bandístico en Almería.

-¿Existe relevo generacional suficiente o preocupa la falta de nuevos músicos?

Es uno de los grandes retos a los que deben enfrentarse las bandas de música, especialmente en los municipios más pequeños. Hay algunas localidades en las que conseguir mantener la continuidad es complicado, porque los más jóvenes se marchan a estudiar fuera o bien porque la dedicación disminuye, pero afortunadamente en Almería seguimos viendo mucha cantera y muchas ganas.

Las escuelas de música de las asociaciones musicales y las propias bandas están haciendo un trabajo magnífico por animar a los más jóvenes, adaptando sus fórmulas de enseñanza pero al mismo tiempo ofreciendo nuevas experiencias (intercambios, nuevas ideas de conciertos que se alejan de lo tradicional...). Desde Federband consideramos que el relevo generacional no se debe enfocar solo como una preocupación, sino como una oportunidad para renacer la ilusión, para conectar con la juventud y para conseguir que las bandas de música continúen siendo un punto de encuentro vivo, participativo y abierto a todos.

-¿Cómo se trabaja la colaboración entre las diferentes bandas de la provincia?

La cooperación entre las diversas bandas es una de las prioridades establecidas en nuestra delegación y, de hecho, uno de los apartados que más ha crecido en los últimos años. Cada una de las bandas actuaba de forma relativamente independiente, pero actualmente tratamos de hacer que haya una red de comunicación y de cooperación en forma de actividad constante.

Proponemos hacer actividades conjuntamente (encuentros, jornadas de formación, conciertos conjuntos y proyectos intermunicipales) con el fin de poder compartir recursos, experiencias y repertorios.

-¿Hay proyectos previstos para los próximos meses, como encuentros, certámenes o cursos de formación?

Sin lugar a dudas. Tras el buen resultado de las Jornadas de Formación para Músicos y Directores, queremos continuar apostando por este tipo de acciones en las que se unen formación, convivencia y música. Hay previstos nuevos cursos formativos, tanto de carácter presencial como remoto, dirigidos a músicos y también a directivos de bandas para orientarlos en temas de gestión, fiscalidad y organización interna.

También queremos llevar a cabo encuentros entre bandas distantes entre sí, al objeto de continuar fortaleciendo la relación entre las diferentes agrupaciones e ir acercando la música a todos los rincones de la provincia. La idea básica es la de continuar siendo una delegación activa, no solamente en el ámbito musical sino también en el formativo y social, consolidando una red provincial cada vez más unida y dinámica.

-¿Qué importancia tienen los certámenes o desfiles en la visibilidad de las bandas?

Los certámenes y los desfiles son parte fundamental de nuestra existencia. Más allá del lado festivo, estos eventos permiten que el público pueda acercarse al trabajo y al nivel que hay detrás de cada agrupación. Incluso la banda más pequeña está pudiendo realizar repertorios más complejos que hace unos años, cuando las posibilidades formativas eran menores. Son el escaparate donde el esfuerzo de ensayos, clases y compromiso queda reflejado.

En el caso de los certámenes, suponen un aliciente para el músico: animan a las bandas a preparar repertorios más difíciles, pero sobre todo a seguir creciendo musicalmente. Y los desfiles, por su parte, nos mantienen en contacto con las tradiciones y la identidad de cada pueblo, son punto de encuentro entre la banda y los vecinos. En definitiva, son parte fundamental de la vida de las bandas: ayudan a visibilizar su trabajo, refuerzan su presencia y generan orgullo local por el trabajo que realizan.

¿Cómo percibe la conexión entre las bandas y el público almeriense?

Pues hay público de todo tipo, pero a rasgos generales creo que el público está con sus bandas. En muchas localidades de la geografía andaluza, la banda no es un simple grupo de músicos: es parte del pueblo, algo que acompaña a sus vecinos en todas sus fiestas patronales, en procesiones, en actos culturales y en momentos trascendentes de la vida local.

El público, en muchas ocasiones, considera a las bandas como algo propio, porque sus componentes son familiares, amistades o compañeros de trabajo. Esa cercanía es generadora de un vínculo muy bonito que va mucho más allá del simple hecho musical.

También es cierto que en los últimos años podemos percibir que la gente tiene mayor consideración por el sacrificio, el trabajo y la calidad musical que podemos encontrar detrás de una banda, sobre todo, en conciertos, desfiles o procesiones. En resumen, las bandas y el público almeriense van de la mano: se nutren el uno del otro de pertenencia, tradición y gusto por la música.

-A nivel personal, ¿qué te llevó a implicarte en el mundo de las bandas y a asumir este cargo en Federband?

Mi relación con las bandas viene desde los 15 años. Empecé a tocar, como muchos, en la banda de mi pueblo, y desde entonces ya fui consciente de lo que significa hacer música en grupo, esforzarte junto al resto de compañeros y tener amistades dentro de una agrupación. Con el tiempo fui capaz de entender que, aunque a veces haya discusiones, como en todo grupo de amigos, las bandas son mucho más que un lugar donde haces música, son lugares donde adquieres educación y valores.

Mi implicación en Federband surge, precisamente, de esta idea: la de querer devolver a las bandas parte de lo que ellas me han dado y la de ayudar para continuar creciendo, en concreto en una provincia como la de Almería, que tiene tanto talento y tanto potencial. Para mí, este cargo es una oportunidad para unir a los músicos, ayudar y dar visibilidad a un movimiento que pienso que es fundamental en la vida cultural de cualquier municipio.

-¿Qué mensaje te gustaría enviar a los músicos y directores que trabajan día a día en las bandas de la provincia?

En primer lugar, me gustaría decirles «gracias». Gracias por el esfuerzo, la constancia y por mantener viva la música de banda en cada rincón de la provincia. Sé que no siempre es fácil: ponerse de acuerdo entre los ensayos, estudios, trabajo y vida personal requiere de un gran compromiso. Pero ese esfuerzo vale mucho, porque las bandas son un aprendizaje y un refugio para muchas personas.

Mi admiración hacia los directores por esa entrega silenciosa y hacia los músicos por seguir tocando con la misma ilusión que cuando empezaron. Les animo, también, a seguir creciendo, formándose y colaborando entre ellos, porque entre ellos van construyendo algo muy grande: una red de personas unidas a través de la música, de la amistad y del disfrute por lo que hacen. En definitiva, que nunca olviden que cada nota que tocan contribuye a que la música de Almería siga sonando fuerte, unida y con futuro.