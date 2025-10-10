El músico almeriense Ángel Peñalver presentará su proyecto 'Arión' en el Museo de la Guitarra El concierto tendrá lugar el 17 de octubre, a las 20 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo

María Paredes Moya Almería Viernes, 10 de octubre 2025, 14:20

El Museo de la Guitarra Antonio de Torres acogerá el próximo viernes, 17 de octubre, la presentación en sociedad de 'Arión', el nuevo proyecto musical del guitarrista almeriense Ángel Peñalver. El recital, a las 20 horas y de entrada libre hasta completar aforo, propone una experiencia íntima y contemplativa a través de la guitarra, en la que cada nota invita a la reflexión y al descubrimiento interior.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha acompañado a Peñalver en la presentación del espectáculo en el que el artista ofrecerá «un viaje hacia adentro, un hilo de melodías que me ha acompañado desde que descubrí que la música podía ser un refugio y un espejo».

El músico ha explicado que «no se trata de contar una historia lineal, sino de invitar a escuchar con calma, a dejarse llevar por el misterio de lo que nace cuando el arte se convierte en búsqueda y la belleza aparece en los lugares más inesperados».

Con 'Arión', Peñalver propone un recital que trasciende lo puramente musical para convertirse en una experiencia sensorial y espiritual. «La música me ha enseñado que no existen atajos —añade el guitarrista—: solo la constancia, la entrega y la apertura a lo desconocido permiten encontrar una voz propia. Este recital es mi manera de celebrar a quienes me han inspirado, han sido mis 'Influencers', y de rendir tributo a esa fuerza invisible que une notas y personas».

El concejal Joaquín Pérez de la Blanca ha indicado que «es un gusto que, en este museo que rinde homenaje al almeriense creador de la guitarra española, hoy sirva para presentar a otro guitarrista y también músico de la ciudad como es Ángel Peñalver».

El artista, que cuenta con más de dos décadas de trayectoria profesional, «es reconocido por su versatilidad como multiinstrumentista y también productor musical», ha reconocido el edil, que ha anticipado también que «lo que veremos el próximo viernes día 17 es la tercera entrega de la saga 'Influencers Vol', un proyecto grabado, mezclado y masterizado por el propio artista en Hikari Music Studio».

Para el Ayuntamiento de Almería, ha declarado Pérez de la Blanca, «es un honor colaborar en la proyección de artistas almerienses y, como no, ceder nuestros espacios museísticos para que puedan ser llevar su música a todos los rincones y sean escenario para presentar sus trabajos».