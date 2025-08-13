Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juan Miralles, con uno de los articulos donados a los Museos de Terque.

Los Museos de Terque reciben una nueva donación documental sobre la Transición española

Propiedad de Juan Miralles, la componen cientos de documentos, carteles y todo tipo de propaganda política que abarcan de 1975 a 1985, muchos de ellos de ámbito almeriense y andaluz

María Paredes Moya

Almería

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:44

Los Museos de Terque han recibido esta semana una nueva donación para los fondos de la fundación a cargo de Juan Miralles Ortega, director de Almería Acoge, que ha entregado a esta institución cultural que vela por conservar el pasado de la provincia «su extraordinario archivo personal sobre la Transición Española», compuesto por cientos de documentos, carteles y todo tipo de propaganda política que abarca una cronología de 1975 a 1985, muchos del ambito almeriense y andaluz.

Así lo ha explicado a IDEAL Alejandro Buendía, director de los Museos de Terque, que ha valorado que la donación «llega en un momento clave, pues en estos días estamos preparando una nueva exposición temporal sobre este tema», bajo el título 'Carteles de la Transición', fruto de la colaboracion de los Museos de Terque con la Diputación Provincial de Almería.

La muestra, tal y como ha detallado el representante de la Fundación Museos de Terque -que incluye el Museo Histórico Etnográfico, el Museo Provincial de la Uva de Barco, el Archivo Museo de la Escritura Popular y un último espacio dedicado a exposiciones monográficas temporales-, estará lista para octubre de este 2025. «Queremos que sea el pistoletazo de salida para esta nueva etapa que se abrirá con la Fundación Museos de Terque», ha subrayado Buendía.

«Gracias a Juan Miralles por su sensibilidad en guardar estos importantes documentos de la historia de España y Almería. Se suman a la gran colección que ha reunido el Museo con las sucesivas donaciones de José Domingo Lentisco y Guillermo Verdejo y la colaboración con el Archivo Alejandro Molins de Tres Cantos de Madrid».

