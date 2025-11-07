El Morato planea el mes de noviembre para celebrar la esencia del flamenco

Este viernes vuelve el 'duende flamenco' a partir de las diez a la cueva más cañí de El Quemadero, tras un descanso necesario por el ... festivo del día de los santos difuntos. El buen cante regresa, en su labor de difusión de la cultura flamenca, con el primero de los recitales de una programación completísima para este mes.

La peña flamenca El Morato se prepara para una primera velada de noviembre llena de arte y pasión flamencos. Un completo ciclo con recitales que traerán lo mejor de la música y el baile a Almería. Desde el mejor cante a un espectáculo de baile popular muy de Almería, el calendario promete una inmersión en los sonidos más auténticos de nuestra tierra, Andalucía. Todos los eventos tendrán lugar, como de costumbre, a partir de las 22 horas.

7 de noviembre: recital de cante con José Parra y Antonio de Quero

El cantaor malagueño José Parra abrirá la programación con un recital que muestra su inconfundible estilo, heredero de la escuela flamenca de Camarón de la Isla. Con la guitarra de Antonio de Quero, José Parra presentará una selección de palos que incluyen bulerías, tangos, soleá, y mucho más. Nacido en 1972, Parra se caracteriza por su voz cálida y su compás natural, y ha sido uno de los grandes representantes del flamenco contemporáneo, llevando la pasión de Camarón al siglo XXI.

14 de noviembre: recital de cante con Anabel Castillo y Antonio de Quero

Anabel Castillo, cantaora cordobesa afincada en Almería, será la protagonista de la segunda cita del mes. Con más de diez años de carrera y una impresionante lista de premios, entre ellos el primer puesto en el Concurso Internacional de cante Flamenco Lo Ferro (Murcia) en 2012, Anabel ofrece un repertorio variado que va desde los cantes más jondos hasta los más festivos. Con la guitarra de Antonio de Quero, su recital será una celebración de la riqueza y diversidad del flamenco andaluz.

21 de noviembre: recital de baile popular y folclórico andaluz con la Agrupación Folclórica Alcazaba

La tercera cita del mes será un homenaje al folclore tradicional de la región, a cargo de la Agrupación Folclórica Alcazaba. Esta veterana formación, que ha preservado y difundido durante años las danzas y músicas populares de Almería y su entorno andaluz-levantino, ofrecerá un espectáculo lleno de vida con fandangos, boleros y seguidillas. Con su cuerpo de baile y grupo musical, la agrupación representará la esencia de la música y el baile tradicional, llevando al público a un viaje por las raíces más profundas del folclore de la provincia.

28 de noviembre: recital de cante con Montse Pérez y Antonio de Quero

Cerrando la programación de noviembre, Montse Pérez, una de las voces más destacadas del flamenco almeriense, ofrecerá un recital que explora su conexión con el cante clásico, influenciada por grandes maestros como Antonio Mairena y La Niña de los Peines. Nacida en 1978 en Almería, Montse Pérez ha trabajado tanto en solitario como en colaboración con otros artistas y es conocida por su interpretación de saetas. Su recital, acompañado por la guitarra de Antonio de Quero, promete ser una experiencia única llena de emoción y profundidad.

Con esta variada programación, la Peña El Morato se reafirma como un referente del flamenco en Almería, ofreciendo a los amantes del género una oportunidad única para disfrutar de las diferentes vertientes del cante, el baile y el folclore andaluz.'