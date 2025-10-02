El Morato inicia este viernes el otoño flamenco con el cante de Carmen Carmona La joven cantaora flamenca, con Antonio de Quero a la guitarra, inaugura la temporada en la peña 'el Morato'

Vuelve el flamenco a partir de las diez de la noche de este viernes a la cueva de El Quemadero, tras un intenso verano con el programa 'Flamenco summer' lleno de actuaciones notables, el jueves y viernes de cada semana de julio y agosto. El Morato regresa a su labor de difusión de la cultura flamenca, con un programación completísima para el mes de octubre.

Hoy viernes 3 de octubre: Carmen Carmona con Antonio de Quero a la guitarra

Carmen Carmona Lara es una prometedora cantaora de flamenco nacida el 4 de diciembre de 2002 en Benamejí, Córdoba. A pesar de su corta edad, ha destacado en el circuito flamenco gracias a su dominio de más de 30 estilos de cante y su formación en escuelas especializadas. Se inició en el cante en la escuela de cante de Fernando Rodríguez, donde se sumergió en el mundo del flamenco jondo –profundo–. Estudia en el conservatorio superior de música 'Rafael Orozco' desde los nueve años, comenzando con clarinete antes de dedicarse al cante a los 18. Ha recibido clases de maestros como Rafael Trenas, Laura Vital, Manuel 'El Quincalla' y, desde 2011, de Manuel Moreno Maya 'El Pele'. También ha asistido a cursos con Rafael de Utrera. En 2021 ganó el premio Cayetano Muriel 'Niño de Cabra' en el XVI certamen de jóvenes flamencos de Córdoba, donde el jurado elogió «la buena estructuración de sus cantes». En 2025, se alzó con el prestigioso 'Melón de Oro' en el concurso flamenco de Lo Ferro, consolidándose como una de las voces más prometedoras del flamenco actual.

Viernes 10: cuadro flamenco de Manuel de Lola

El sevillano Manuel de Lola es un talentoso 'bailaor ', nacido en Ibiza, donde su familia estaba temporalmente. Reconocido por su pasión, energía y dominio del baile tradicional y profundo, destaca por su capacidad para fusionar la esencia jonda del flamenco con una expresión corporal vibrante y emotiva. Su madre es bailaora y le inculcó desde temprana edad el amor por el baile flamenco .

Manuel se sumerge desde joven en el mundo del flamenco, influenciado por las raíces húngaras y sevillanas de su familia. Su estilo se inspira en el flamenco de Huelva y Sevilla, con un enfoque en el baile de fondo y tradicional. Es conocido por su virtuosismo en los palos clásicos del flamenco, como los tangos, bulerías y soleás, donde combina técnica impecable con una interpretación sensorial y profunda. Ganador del concurso nacional e internacional de Baile de Aniya 'La Gitana' de Ronda –2025–.

Estará acompañado por el cante de Cristo Heredia, Antonio El Genial y la guitarra de José Bellido.

Viernes 17: Rosi Campos con la guitarra de Antonio de Quero

La cantaora Rosi Campos es una reconocida artista, natural de Periana –Málaga–. Se ha labrado una sólida carrera en el circuito de peñas y concursos de flamenco, destacando por su poderosa voz y su apego al cante tradicional, especialmente a los palos de su tierra como las Malagueñas y los Verdiales.

Desde joven, Rosi Campos estuvo inmersa en el mundo del flamenco en Málaga, participando en la Panda de Verdiales y en los coros y danzas de su localidad. Ha desarrollado su arte en peñas flamencas como 'Niño de Vélez' y 'Amigos del flamenco de Almachar'.

Rosi ha logrado triunfos en concursos nacionales de cante flamenco en Andalucía y otras regiones, como el primer premio en la volaera flamenca de Loja –2014–, donde también ganó el premio a la mejor Granaína. Primer premio en el concurso de cante 'Mirando a la Torre' de Alhaurín de la Torre –2024–.

Ha sido semifinalista en el prestigioso concurso de cante de Las Minas de La Unión –Murcia– en varias ocasiones. Su arte la ha llevado a compartir cartel con figuras de la talla de Carmen Linares, Arcángel, El Pele y Capullo de Jerez. Ha actuado en importantes escenarios como el extinto tablao Casa-Patas de Madrid, y ha llevado su cante a ciudades como Barcelona, Bilbao y Lyon.

Viernes 24: Antonio 'el Trinidad' y Mercedes Hidalgo con la guitarra de Antonio de Quero

Antonio es una figura muy respetada en el panorama flamenco de Granada, especialmente en el circuito de peñas. Se le considera un cantaor clásico y de afición, que encarna el cante más «añejo» y de raíz que se cultiva en la provincia granadina.

Antonio Trinidad es valorado por su pureza y su profundo conocimiento de los estilos tradicionales del flamenco. Sus actuaciones suelen ser descritas como recitales «añejos y de sanedrín», en el sentido de que son apreciados por los grandes conocedores –cabales–. De amplio repertorio, demuestra maestría en diversos palos.

Destaca en Tientos, Farruca, Soleá Apolá y Cantes de Malagueña. Su carrera se ha desarrollado en gran parte en su tierra natal. A sus casi ochenta años, ha seguido subiendo a escenarios emblemáticos de la ciudad, como la Corrala de Santiago de la Universidad de Granada, donde ha participado en ciclos de flamenco y diálogos con expertos, demostrando que «quien tuvo, retuvo».

Aunque no ha tenido la proyección discográfica o mediática de otros artistas, su valor reside en ser un custodio de la tradición del cante y un punto de referencia para los aficionados de Granada. En Almería ha actuado muchas veces en la peña El Morato, peña El Arriero de Viator y fue ganador del 'Gran Morato de Oro' en el III concurso de cante jondo de la peña flamenca El Morato, premio especial al cante por Tarantos.

Mercedes Hidalgo

La cantaora granadina de Duende Profundo es una versátil cantaora de flamenco nacida en Atarfe. Con una voz cargada de sentimiento y personalidad única, domina un amplio repertorio de palos flamencos, desde los más jondos como seguiriyas y soleares hasta los festivos como bulerías y tangos. Su trayectoria refleja superación personal, ya que equilibró la maternidad con su pasión por el cante, convirtiéndose en un referente del flamenco granadino.

Criada en un hogar donde el flamenco resonaba a diario gracias a su padre, Mercedes mostró desde joven inclinación por el arte escénico, soñando con ser actriz. Se formó estudiando intensamente, cantando en las calles y noches flamencas de Granada para forjar su estilo propio, marcado por el duende y la emoción auténtica.

Su cante es personal y distintivo, con dominio en estilos como soleares, seguiriyas, tangos, malagueñas, cantes mineros, caña, polo, cantiñas, fandangos y cantes de ida y vuelta. Además de cantaora, es actriz y modista, lo que enriquece sus interpretaciones con una dimensión teatral. Trabajó durante más de ocho años al lado del maestro Enrique Morente, participando en la grabación de varios de sus discos.

Clasificada en el Festival Nacional de Cantes de las Minas en La Unión de Murcia. Elegida 'representante por Granada' en el Congreso Flamenco de la Federación de Peñas Andaluzas en Estepona en 1994. Máximos premios en las Peñas Flamencas de Martos de Jaén y Montefrío de Granada; primer puesto en el Certamen de la Peña Flamenca de Martos y dos en el Certamen de Jumilla.

Antonio de Quero

Es un guitarrista, compositor y docente flamenco nacido en Almería en 1991. Fusiona la excelencia académica con la autenticidad del flamenco, siendo una figura clave en la nueva generación de esta tierra. Nace en una familia flamenca, hijo del guitarrista y cantaor 'Niño de las Cuevas'.

Su base se forja en la peña El Morato, que preside su madre, Lola de Quero. Posee el título superior en guitarra flamenca, con estudios entre el conservatorio superior de música 'Rafael Orozco' de Córdoba y la finalización de su trabajo final de carrera en el conservatorio de Murcia. Es el compositor de la música flamenca para el cortometraje de animación 'Cazatalentow' –dirigido por José Herrera–, ganador del premio Goya al mejor cortometraje de animación en 2019.

Ha lanzado temas como la 'Taranta de poniente'. Compuso, junto a su padre y su hermana, Ana Mar, la música para el disco 'Cantes de Navidad Almerienses', patrocinado por el Instituto de Estudios Almerienses. Actualmente, Antonio de Quero dirige la escuela de flamenco de la peña El Morato, donde ejerce una importante labor de magisterio en Almería. Su trabajo formativo está dando frutos, con jóvenes guitarristas y cantaores que destacan.