MiniHollywood Oasys acoge la jornada principal del 10 de octubre en el Almería Western Film Festival 2025 Arrancarán con la presentación de una obra literaria del italiano Carlo Gaberscek

M. P. M. Almería Jueves, 9 de octubre 2025, 12:17

El 10 de octubre, MiniHollywood Oasys será el epicentro de las actividades del Almería Western Film Festival 2025, con una completa programación que rendirá homenaje a las figuras clave del género western y al legado cinematográfico de Tabernas, cuna del 'spaghetti western' europeo.

La jornada comenzará a las 15:30 horas en el edificio Melmonts, con la presentación de una obra literaria de uno de los más reconocidos escritores dedicados al estudio del cine del Oeste, el italiano Carlo Gaberscek, quien estará presente para compartir detalles sobre su publicación y su visión sobre la evolución del western en Almería y en el mundo.

En recuerdo de José María Rossell Recasens

A continuación, en ese mismo espacio, el festival celebrará un homenaje a José María Rossell Recasens, fundador del grupo Senator Hotels & Resorts y figura fundamental en la conservación y proyección de MiniHollywood Oasys. La distinción será recogida por su hijo, Daniel Rossell, en nombre de la familia.

Tras este emotivo acto, se celebrará una mesa redonda conmemorativa de los 60 años del mítico Set MiniHollywood, escenario donde comenzó la legendaria Trilogía del Dólar de Sergio Leone. Participarán expertos y profesionales vinculados al cine en Almería, quienes revisarán seis décadas de rodajes y su impacto cultural.

Paralelamente, el parque temático ofrecerá diversas actividades formativas como en la Sala The Crown, donde se impartirá el taller 'Cine sin cámara', donde los asistentes podrán experimentar técnicas cinematográficas sobre el film sin el uso de equipos tradicionales.

En la estación del tren, tendrá lugar un taller de cine inmersivo 180 VR, que combinará teoría y práctica con cámara para explorar las posibilidades del cine en formato envolvente.

'Leone in Memoriam' a Gian María Volonté

En el Yellow Rose Saloon, durante la tarde, se desarrollará un homenaje a uno de los personajes icónicos de la Trilogía del Dólar, Gian María Volonté, cuyo premio recogerá un familiar en su nombre.

El área de las barbacoas de la 'Noche en el desierto', en la zona del poblado se convertirá en un punto de encuentro familiar, con un cuentacuentos y un taller de magia para los más pequeños, acercando la esencia del western a todas las edades.

El acto de clausura tendrá lugar, como es tradición, en la zona del cementerio, donde se celebrará un homenaje final honorífico acompañado por la actuación de un grupo de jazz de Barcelona, que pondrá el broche musical al atardecer del desierto.

Con esta programación, MiniHollywood Oasys reafirma su papel como escenario vivo del cine western y espacio cultural parte del 15º Almería Western Film Festival, en una jornada que promete emoción, historia y espectáculos para todos los públicos.

