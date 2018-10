Miles de personas celebran la elección de Almería como capital gastronómica Las cantantes de Music Has No Limits, durante el espectáculo de anoche. / AYUNTAMIENTO DE ALMERIA «Esto no ha hecho más que empezar, nos espera un año apasionante con múltiples actividades», aseguró ayer el alcalde IDEAL ALMERÍA Sábado, 27 octubre 2018, 00:41

Desde que el anochecer se fue adueñando del cielo, la Plaza Vieja se fue llenando ayer de almerienses que quisieron compartir la alegría de la reciente designación de la ciudad como capital gastronómica española para el año 2019.

El fantástico resultado de un trabajo colectivo que se celebró con un espectacular concierto del grupo Music Has No Limits, organizado por el área de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería y que contó con la presencia de una decena de empresas de la marca Sabores Almería.

Antes del concierto, se proyectó un vídeo grabado por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, en el que se dirigió a los almerienses en señal de gratitud por su confianza y participación en lo que es «un momento histórico» para Almería. «Almería ya es Capital Española de la Gastronomía 2019. Ha sido un año intenso, de mucho trabajo, un esfuerzo colectivo por hacer un proyecto serio y solvente, que ilusione no sólo a la capital, sino a toda la provincia», declara en el vídeo proyectado.

«Y hemos superado el reto con creces. La proyección de nuestra gastronomía, de nuestro turismo y la marca Almería en general ha sido tan grande a nivel nacional e internacional que muchos nos sentíamos ganadores incluso antes de que se pronunciara el jurado», afirma el primer edil al inicio de su mensaje.

Fernández-Pacheco no duda en el audiovisual en reconocer que «el mérito es de todos porque toda Almería se ha volcado con este proyecto. Y yo, como alcalde, me siento muy orgulloso de ello. Muchísimas gracias por el apoyo recibido, por vuestro impulso, por vuestra implicación y por todo el cariño con el que nos habéis arropado a lo largo de estos meses. Gracias y enhorabuena, porque sin vuestra participación, sugerencias, vídeos, avales... nada hubiera sido posible».

Su mensaje concluye con un mensaje claro sobre la capitalidad de 2019: «Esto no ha hecho nada más que empezar. Nos espera un año apasionante con múltiples actividades en torno a un eje común: Almería y su gastronomía».

De esa gastronomía y productos almerienses dieron fe las diez empresas de Sabores Almería, la marca de Diputación Provincial, presentes en la Plaza Vieja, como son Embutidos Peñacruz, Cervezas Origen, Ginebra Mal de Ojo, Far West, El Cabo, La Cala, Las Filabres y Alborán, La Orza de Almería y Tomate Lover.

Diseñado en torno al concepto 'la playlist de tu vida', Music Has No Limits realizó por su parte un repaso de temas muy conocidos en todos los ámbitos de la música, desde Michael Jackson a U2, de Queen a Barbra Streisand o Guns N'Roses y The Police, entre los que se pasean Puccini, Bach y una cuidada dosis de música electrónica que encandiló al público asistente.

Una nueva visión, un nuevo ritmo y una interpretación diferente, con una ambiciosa escenografía creada al gusto de Vegas, Broadway o el West End londinense.