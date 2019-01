Miguel Poveda presentará su nuevo disco el 8 de junio en Roquetas de Mar Miguel Poveda, en la presentación de su nuevo disco. / AYTO. ROQUETAS El cantaor celebra sus 30 años en la música con el trabajo titulado 'El tiempo pasa volando' que llevará hasta el Teatro Auditorio MARÍA PAREDES MOYA ALMERÍA Lunes, 7 enero 2019, 00:10

El cantaor Miguel Poveda actuará el 8 de junio en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, en un concierto en el que el artista celebrará sus 30 años en la música y en el que presentará, a partir de las 21.30 horas, los temas de su nuevo disco ,'El tiempo pasa volando'.

El último trabajo discográfico de Poveda es un álbum doble que concluye una trilogía que comenzó con su anterior disco 'Enlorquecido', que pretende ser un homenaje a todos los artistas que despertaron su pasión hacia la música y, especialmente, hacia el flamenco tradicional que, en palabras del artista, «ha sido, es y será mi centro musical».

'El tiempo pasa volando' es un álbum doble que se compone de un disco de cante flamenco tradicional y otro disco protagonizado por versiones de temas míticos de Bambino, Los Chichos, El Pescaílla, Manzanita o Lole y Manuel, entre otros. Una mezcla entre la pasión por lo nuevo y el respeto a lo tradicional que representa a la perfección la esencia de 30 años de carrera de Miguel Poveda.

El cantaor sostiene que cuando subió por primera vez a un escenario no podía ni soñar que 30 años más tarde lo celebraría con una gira que comenzó en el Teatro Real de Madrid. «Es un honor poder mostrar parte del camino con un repertorio que va desde el flamenco más tradicional a la canción andaluza o la poesía con la que he abordado música que refleja la diversidad en la que he crecido», asevera. «Quiero mostrar mi gratitud al público que ha ido caminando junto a mis propuestas, a los músicos que día a día me entregan su corazón y talento y al equipo de personas que a lo largo del camino han confiado en mí», afirma.

Comienza, así, un viaje de emociones que «van desde mis orígenes hasta los días de hoy», sostiene.

En esta gira de aniversario presenta gran parte de la trilogía editada el pasado año, que empezó con el disco dedicado a Federico García Lorca ('EnLorquecido') y que concluye con este álbum doble que recoge cantes tradicionales y canciones que me acompañaron en la niñez acrecentando mi pasión por la música. Vamos a disfrutar y a parar los relojes porque el tiempo pasa volando», afirma Poveda.