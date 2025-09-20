Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Miguel Ferrer, un recorrido por Almería desde laVillaespesa

La biblioteca acoge una muestra con 22 óleos del artista autodidacta que representan algunos de los paisajes más bellos de la provincia almeriense

María Paredes Moya

Almería

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:17

El delegado de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Juan José Alonso, visitó esta semana la exposición de pintura de Miguel Rodríguez Ferrer 'Recorrido por Almería', que se encuentra en la Biblioteca Pública Provincial de Almería Francisco Villaespesa desde el día 1 de septiembre y que permanecerá en el mismo espacio hasta el próximo día 30.

Alonso destacó que la muestra de este pintor autodidacta, compuesta por 22 óleos sobre lienzo, «invita al visitante a sumergirse en los paisajes más emblemáticos de la provincia» y «ofrece una visión realista y colorista de los paisajes marinos y de montaña de Almería». A través del contraste y la imaginación, el artista plasma enclaves tan reconocibles como El Arrecife de las Sirenas, la cala de la Vela Blanca, la cala de Enmedio, la cala de los Amarillos, la playa de Mónsul o el Peñón Cortado de Vera, detalló Cultura en un comunicado.

También se incluyen paisajes del interior como las montañas de Tabernas en la Sierra de los Filabres, así como rincones urbanos y costeros como el Barrio de Pescadería, la Isleta del Moro o Las Negras. Destaca especialmente una representación panorámica de 360º de las salinas de Cabo de Gata.

Los interesados en visitar esta muestra podrán hacerlo en este espacio cultural de lunes a viernes en horario de 9 a 21 horas, y los sábados en horario de mañana, de 9 a 14 horas.

