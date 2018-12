Un Mercado Central más canalla que nunca Acrobacias dentro del recinto. / N.E. Los protagonistas de 'The Hole Zero' realizaron ayer un pasacalles recordando sus actuaciones en la ciudad NEREA ESCÁMEZ ROBLES Viernes, 14 diciembre 2018, 00:42

Para nadie pasó desapercibido el hecho de que ayer, los protagonistas de 'The Hole Zero' aparecieran con sus peculiares atuendos entre las verduras, frutas, carnes, pescados y productos de calidad que se pueden ver en el Mercado Central. Parte del equipo que lleva a cabo el espectáculo se comenzó a aglutinar en el interior de las paredes del recinto y, con la música de fondo, dieron rienda suelta a su pasacalles mientras que los almerienses que hacían la compra durante la mañana sacaban sus teléfonos para inmortalizar el momento tan curioso que estaban viviendo entre risas y asombro por lo que eran capaz de hacer. Comenzaron con bailes y acrobacias y terminaron caminando por todo el mercado. Asimismo, recordaron que 'The Hole Zero' continuará en la carpa instalada en la avenida del Mediterráneo hasta el próximo domingo, 16 de diciembre. Concretamente, dichos pases restantes se realizarán hoy y mañana a las 19.30 y 22.30 horas y el domingo a las 18 horas. Txabi Franquesa será el encargado de hacer las funciones de maestro de ceremonias, sustituyendo a 'La Terremoto de Alcorcón', que estuvo la pasada semana con un éxito de público más que considerable.

En esta edición, 'The Hole Zero' se renueva con una estética neoyorquina inspirada en la mítica discoteca Studio 54 y, por tanto, con una espectacular banda sonora. Además, mantienen su lema 'lo que pasa en el agujero, se queda en el agujero'. Y de esta forma invitan a la liberación y el público ,durante dos horas y media, viajará hasta el Nueva York del 1979 hasta 1980 para sentir las risas, el humor e incluso la picardía de un espectáculo que continúa cosechando éxitos año tras año.

Las entradas se encuentran a la venta en la propia carpa situada en la avenida del Mediterráneo y en su web con precios que rondan entre 30 y 50 euros, en función de la zona elegida.