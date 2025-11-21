Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

Los mayores disfrutan de Fical Social con la película 'Votemos'

Esta actividad, que forma parte del amplio programa del festival, ha contado con la presencia del directo Santiago Requejo y del actor Christian Checa

María Paredes Moya

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:43

Comenta

El Centro de Participación Activa Hogar II 'Antonio Saiz y López', situado entre la calle Padre Méndez y la Carretera de Ronda, ha acogido este ... viernes una nueva cita de Fical Social, una de las muchas líneas de actividades que desarrolla en virtud de su acuerdo con Fundación «la Caixa» y la entidad financiera, que incluye distintas acciones formativas e inclusivas con el cine como gran protagonista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El presidente de la Diputación de Almería presenta su renuncia
  2. 2 En libertad con medidas cautelares los cinco detenidos del Caso Mascarillas
  3. 3 «Cierro esta etapa de mi vida con la convicción de haber desempañado con honestidad y lealtad los proyectos e iniciativas que han marcado el futuro de Almería»
  4. 4 Puente fija 2027 para completar el tramo entre Almería y la frontera francesa del Corredor Mediterráneo
  5. 5 Paradela: «Vamos a impulsar la indicación geográfica protegida del Mármol de Macael»
  6. 6 En libertad con medidas cautelares los cinco detenidos del Caso Mascarillas
  7. 7 El PP de Almería pone fin a su silencio: Fernández-Pacheco y Repullo comparecen este viernes
  8. 8 Directo | Rueda de prensa de Antonio Repullo y Ramón Fernández Pacheco desde Almería
  9. 9 El PSOE pide la dimisión de los tres cargos del PP detenidos: «No pueden seguir representando a los almerienses»
  10. 10 Adra restablece el suministro de agua y levanta las restricciones gracias a un nuevo convenio con regantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los mayores disfrutan de Fical Social con la película 'Votemos'

Los mayores disfrutan de Fical Social con la película &#039;Votemos&#039;