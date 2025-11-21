Martín Cuervo y Leo Harlem se unen en 'Coartadas', una divertida comedia de enredos, presentada en Fical

Aunque está basada en una comedia francesa, 'Alibi.com', el director, Martín Cuervo, asegura que «realmente quería hacer un 'Ocean's Eleven' a la española ... y con humor, una película de enredos». Acompañado por el gran Leo Harlem, que también ha recibido hoy un merecido homenaje en Fical, el joven valor Antón Lofer y el director del festival, Enrique Iznaola, presentó ayer 'Coartadas', una comedia que auguró «es muy divertida».

Martín Cuervo afirmó que «estrenamos la semana que viene y esta tarde es el primer pase con público. Es una película divertidísima, es una comedia desternillante, muy física, con caídas y de acción, y también humana y un toque romántico. Lo hemos pasado muy bien en el rodaje y eso se nota en el resultado».

Martín Cuervo es un asiduo de Fical, la cuarta vez que presenta su trabajo en Almería, «no he rodado en esta provincia, pero es cuestión de planteárselo y si se dan las circunstancias, yo estoy encantado. Aquí me siento muy bien».

A su lado, Leo Harlem, mostró la humanidad que tiene y su sentido del humor en cada respuesta. «Le hemos proporcionado un humor más sutil que la original francesa, que era demasiado directa. Pero detrás ha habido un trabajo muy intenso, aunque en un ambiente divertido».

La historia de la película parte de Miguel, el dueño de la empresa Coartadas. La empresa se dedica a crear coartadas para gente que quiere engañar a sus parejas o tener excusas montadas para evitar ciertas situaciones. A la salida de uno de los encargos, que involucraba conducir un coche fúnebre, atropella sin querer a una chica (Blanca), no ocurre mucho, solo le rompe el dedo. Se la llevan al hospital y ahí se conocen y se gustan. Empiezan a quedar y se enamoran. Ella le dice que es jueza, y que odia a los mentirosos y los fraudes, por lo que Miguel le miente y dice que tiene una empresa funeraria. Un día conoce a sus padres y la sorpresa es que su padre es cliente de Miguel, que lo contrató para poder serle infiel a la mujer... Y hasta ahí podemos leer.

Martín Cuervo se rodea de grandes nombres del humor en los créditos: Leo Harlem, Jaime Lorente, Adriana Torrebejano, Llum Barrera, Antón Lofer, Salva Reina… e incluso él aparece en alguna escena. «Para que la gente le ponga cara a quien la ha dirigido».

Leo Harlem analizó las claves para que una comedia funcione en taquilla: «el humor está tirando hoy en día del cine, está impulsándolo e incluso en otros ámbitos de la vida. Está ayudando mucho a la industria. Para que funcione debe ofrecerse un humor que transmita cordialidad, que todo el mundo pueda verse representado. Y que esté abierta a un amplio espectro de espectadores, para que pueda ir desde el niño al abuelo».

Esta comedia es una carta de presentación de Antón Lofer como actor, conocido como creador de contenido. «He aprendido mucho de Leo, compartiendo vivencias. Y me he dado cuenta de la importancia de generar un ambiente familiar en el rodaje. Ha sido un gustazo inmenso».

Leo Harlem añadió que «para la comedia es fundamental crear buen ambiente entre los actores y el equipo técnico, y esta película transmite diversión y alegría». Martín Cuervo añade que «en este rodaje está actores que generan muy buen ambiente, como Leo, Salva Reina…».

'Coartadas' se estrenará el 28 de noviembre, la semana que viene, en las salas de cine y promete ser una de las comedias de la Navidad y el año.