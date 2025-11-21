Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Martín Cuervo y Leo Harlem se unen en 'Coartadas', una divertida comedia de enredos, presentada en Fical

El director, acompañado del actor y Antón Lofer, asegura que «el público disfrutará de una película divertidísima, llena de acción y un toque romántico»

María Paredes Moya

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:58

Aunque está basada en una comedia francesa, 'Alibi.com', el director, Martín Cuervo, asegura que «realmente quería hacer un 'Ocean's Eleven' a la española ... y con humor, una película de enredos». Acompañado por el gran Leo Harlem, que también ha recibido hoy un merecido homenaje en Fical, el joven valor Antón Lofer y el director del festival, Enrique Iznaola, presentó ayer 'Coartadas', una comedia que auguró «es muy divertida».

