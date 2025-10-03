María Peláe presenta este sábado su disco 'El Evangelio' en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar La artista ha revolucionado la escena musical con su estilo único, en el que fusiona flamenco, crítica social, humor y una gran energía

María Peláe es una cantautora malagueña que ha revolucionado la escena musical con su estilo único, en el que fusiona flamenco, crítica social, humor y una energía arrolladora. Su música bebe de la tradición, pero con un enfoque moderno y arriesgado que conecta con el público de todas las edades. La artista presenta este sábado, a las 21 horas, su disco 'El Evangelio' en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar.

Con 'El Evangelio', su cuarto álbum de estudio, la artista se adentra en un concepto audaz y provocador, donde cada canción es un testimonio revelado desde la verdad de su protagonista. Un disco que refuerza su compromiso con la autenticidad y la reivindicación a través de la música.

Tras el éxito de sus anteriores trabajos, la cantautora malagueña trae un espectáculo donde cada canción es una verdad contada con arte y pasión. El Evangelio es un viaje musical inspirado en la voz del pueblo, en las historias que merecen ser contadas y en la fuerza de mujeres que han marcado su propio camino. Desde la potencia de su mensaje hasta la energía de su directo, esta gira es una celebración de la música y la identidad, con letras que invitan a la reflexión y un sonido más atrevido que nunca.

El 'Evangelio' es el cuarto álbum de María Peláe, un disco conceptual trabajado al detalle. Su título proviene del griego y significa «buena noticia» o «mensaje», pero aquí se usa como provocación y cuestionamiento sobre la verdad absoluta. Cada canción representa una «verdad» contada desde la perspectiva de su protagonista, adaptada según su experiencia o conveniencia. Inspirado en la idea de los Evangelios, más allá de los cuatro canónicos, este álbum se posiciona como un evangelio apócrifo, arriesgado en sonido y contenido.

El disco se basa en el uso popular de la palabra «evangelio», referida a verdades dichas con firmeza. Cada canción se acompaña de un «evangelio», una frase pronunciada por una mujer de arte y flamenco, que da contexto y homenajea su historia. Así, cada tema lleva por título un nombre como 'Según Sta Anica' o 'Según Sta Francisca', representando el hilo conductor entre la canción y la emoción que transmite.

Compuesto por 10 canciones, el álbum sigue la metáfora de los 10 mandamientos, ofreciendo diferentes visiones del evangelio popular. Se enfoca en relatos aceptados por el pueblo, expresados a través de la palabra de mujeres con arte e historia. Con esta propuesta, María Peláe presenta su trabajo más osado hasta la fecha, fusionando tradición y modernidad.