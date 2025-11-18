Luis Navarrete muestra el esplendor los paisajes de la Comarca del Mármol para el cine con 'Calcinación'

Almería es tierra de cine y toda la provincia está llena de contrastes y es ideal para rodar. Así se ha comprobado en 'Calcinación', el ... largometraje del almeriense Luis Navarrete que se ha presentado hoy en FICAL dentro de la sección Pantalla de Estrenos.

El director ha mantenido un encuentro con los periodistas arropado por una amplia representación del equipo. Los actores Javier Hernández, Vanessa Pámpano y Pablo Liñares, y los productores Miguel Abuja y Pablo Gregorio, de Timber Film. Junto a ellos, el director de FICAL, Enrique Iznaola.

Luis Navarrete relata que ha vivido en Albox y «cuando me vino la película pensé inmediatamente en rodar en esta tierra. Tiene mucha magia y la capacidad para capturar diferentes historias».

Pablo Gregorio explica que «nos enamoramos enseguida de los paisajes tan mágicos. En 'Calcinación' todo el paisaje es verdad. Ha sido increíble cómo nos han tratado. Es un escenario ideal para contar historias más íntimas». Pablo Liñares añade que «el paisaje es una identidad propia dentro de la película. Si se hubiera rodado en Madrid o Barcelona sería otra película».

Luis Navarrete explica que «Calcinación es un thriller muy personal, que aborda el tema de la depresión. Es intensa y se cuenta de forma transparente y directa. Y es en parte autobiográfica».

Javier Hernández es el protagonista, y es la vez, la primera vez que aparece el primero en el cartel. «El director vivió la historia en sus propias carnes, y fue un reto muy grande. Dentro de mi carrera es el primer protagonista, y se te tienen que encender los cinco sentidos. Conocía a Luis desde hace tiempo, y tiene una delicadeza especial a la hora de tratar a actores y actrices. Ha sido un viaje al interior de su cabeza. Por eso, antes charlamos mucho, para preparar al personaje».

Vanesa Pámpano confiesa que «rodar Calcinación ha sido un regalo, sacarme de mi zona de confort. El director nos ha transmitido seguridad durante el rodaje». Pablo Gregorio concluye que «es la primera vez que he producido una película en la que no ha habido ningún problema durante los cinco días de rodaje».