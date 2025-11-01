Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Participantes en la presentación de las actividades de noviembre. R. I.

La lucha contra la violencia de género llega a las bibliotecas con 'Guapa'

Los centros de la red municipal reciben este mes un cuentacuentos para concienciar sobre esta lacra con motivo del 25 de noviembre

R. I.

Almería

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:48

Los bebecuentos, los talleres infantiles o para adultos se han convertido desde hace tiempo en un 'fijo' en cada una de las programaciones mensuales de ... la red municipal de bibliotecas que coordina el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería. A lo largo del mes de noviembre se sucederán muchos de ellos, tanto en la Biblioteca Central José María Artero como en las sucursales de El Alquián, Cabo de Gata y Los Ángeles. Y, a todas ellas, se suman siempre actividades específicas relacionadas con conmemoraciones del mes, presentaciones de libros o ciclos consolidados.

