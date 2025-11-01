La lucha contra la violencia de género llega a las bibliotecas con 'Guapa'

Los bebecuentos, los talleres infantiles o para adultos se han convertido desde hace tiempo en un 'fijo' en cada una de las programaciones mensuales de ... la red municipal de bibliotecas que coordina el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería. A lo largo del mes de noviembre se sucederán muchos de ellos, tanto en la Biblioteca Central José María Artero como en las sucursales de El Alquián, Cabo de Gata y Los Ángeles. Y, a todas ellas, se suman siempre actividades específicas relacionadas con conmemoraciones del mes, presentaciones de libros o ciclos consolidados.

Tal y como indicó ayer el concejal delegado del área, Diego Cruz, «actividades específicas para concienciar en torno al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la celebración de las XXVIII Jornadas del Cómic de Almería Indalcon 2025 o la presentación de una novela de Pedro San José, coordinador de las prestigiosas Jornadas Astronómicas de Almería, se sumarán a la actividad habitual de las bibliotecas a lo largo del mes de noviembre, completando así a todos los servicios que de por sí ofrecen nuestras bibliotecas durante todo el año».

«Entendemos que las bibliotecas no pueden ser solo compartimentos estancos de contenido, ni vivir ajenas a la actualidad del día a día, por lo que es habitual que nos sumemos a conmemoraciones, como hicimos en octubre también el Día de las Biblioteca o, de forma más lúdica, con talleres relacionados con Halloween estas últimas semanas», apuntó el edil.

Para aumentar la concienciación en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, la red de bibliotecas municipales desarrollará el cuentacuentos infantil 'Guapa', con un pase en cada biblioteca los días 12, 13, 19 y 25 de noviembre, en Los Ángeles, El Alquián, Cabo de Gata y José María Artero, respectivamente, a las 6 de la tarde.

Además, la Biblioteca Central volverá a ser sede de la entrega de premios del Concurso Intercentros de Fotografía 'Quiérete sin filtros'. Será el propio 25 de noviembre y lo organiza la Delegación de Área de Familia, Inclusión e Igualdad.

Otro hito destacado y diferencial de noviembre será, pocos días después, la edición número 28 de las Jornadas del Cómic de Almería Indalcon, que llegará los días 28 y 29 y que incluyen charlas, encuentros y firmas con autores, exposiciones, talleres, entre otras acciones, siempre relacionadas con el cómic.

Además, en noviembre la Biblioteca Central José María Artero recibe la presentación de la novela 'La huella sagrada' de Pedro San José Solla. Será el 20 de noviembre a las 6 de la tarde en un acto que presentará el propio Diego Cruz, con posterior charla y firma de ejemplares con el autor.

Otra de las actividades novedosas que están teniendo una gran acogida son las relacionadas con el Proyecto AMI, del que la red de bibliotecas municipales es colaboradora. Son talleres de Alfabetización Mediática Informacional: un programa que permite detectar bulos y enseña a verificar la veracidad de las informaciones. La tercera y cuarta sesión de este proyecto será los días 12 y 26 de noviembre, a las 11.30 horas.

La programación completa para todo el mes de noviembre se encuentra disponible a través de la web www.bibliotecaspublicas.es/almeria.

La entrada para todas las actividades es siempre es libre hasta completar aforo y en algunos casos es necesario o aconsejable reservar plaza a través de dicha página.