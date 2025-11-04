Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Escena de 'La Fille mal gardée'.

De Londres a Almería: el mejor ballet en pantalla grande

'La Fille mal gardée', del Royal Ballet se emite en vivo y en directo en cines almerienses este miércoles

R. I.

Almería

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:04

La encantadora obra clásica de Frederick Ashton, 'La Fille mal gardée', del Royal Ballet se emite en vivo y en directo a cines de dos ... localidades de la provincia de Almería. Será este miércoles, 5 de noviembre, a las 20.15 horas, vía satélite desde el Covent Garden londinense a Almería (Kinepolis Almería Mediterráneo) y Roquetas de Mar (Yelmo Cines Roquetas).

