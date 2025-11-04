De Londres a Almería: el mejor ballet en pantalla grande

La encantadora obra clásica de Frederick Ashton, 'La Fille mal gardée', del Royal Ballet se emite en vivo y en directo a cines de dos ... localidades de la provincia de Almería. Será este miércoles, 5 de noviembre, a las 20.15 horas, vía satélite desde el Covent Garden londinense a Almería (Kinepolis Almería Mediterráneo) y Roquetas de Mar (Yelmo Cines Roquetas).

Los bailarines principales del Royal Ballet, Francesca Hayward y Marcelino Sambè, interpretan los papeles de Lise y Colas, respectivamente. Inspirada en el ballet francés de Jean Dauberval, la versión de Ashton captura la esencia de la campiña inglesa, con travesuras cómicas y una energía exuberante, han indicado este martes desde la organización de la cita.

Se trata de una obra perfecta para dejarse llevar por la felicidad pastoral de esta afectuosa representación de la vida en el pueblo y su virtuosa coreografía, combinada con la partitura de Ferdinand Hérold y los diseños de Osbert Lancaster. Un ballet de pura perfección.

Una historia de amor

La historia se centra en Lise, hija única de la viuda Simone, que está enamorada del joven granjero Colas pero su madre tiene proyectos mucho más ambiciosos para ella. Simone espera casarla con Alain, hijo del potentado Thomas. Decidida a casarse con Colas y no con Alain, Lise se las arregla para escapar a los planes de su madre.

Este entrañable retrato de la vida campestre, combina una jovialidad exuberante con una coreografía asombrosamente creativa. Sin duda, una carta de amor de Ashton a la Inglaterra rural.

Rebosante de humor e inventiva coreográfica, el ballet se estrenó en Covent Garden el 28 de enero de 1960 y se convirtió instantáneamente en un clásico popular del repertorio del Royal Ballet.

La emisión de 120 minutos también se podrá disfrutar en más 100 de cines de más de 90 localidades de España, gracias a la distribución de Versión Digital, y 1500 salas de 50 países.

Royal Ballet

Bajo la dirección de Kevin O'Hare, el Royal Ballet aúna tradición e innovación en espectáculos de talla mundial y es una fuerza motriz en el desarrollo del ballet como forma de arte. Con sede en el Royal Opera House, Covent Garden, reúne a los bailarines más dinámicos y versátiles de la actualidad con una orquesta de talla mundial y destacados coreógrafos, compositores, directores, directores y equipos creativos para compartir experiencias teatrales asombrosas con públicos diversos de todo el mundo. El extenso repertorio de la Compañía abarca clásicos del siglo XIX, el singular legado de obras del coreógrafo fundador

Frederick Ashton y del coreógrafo principal Kenneth MacMillan, un nuevo y convincente canon de obras de coreógrafos actuales como el coreógrafo residente Wayne McGregor y el asociado artístico Christopher Wheeldon, y la programación audaz y complementaria del Teatro Linbury. Los coreógrafos invitados Kyle Abraham, Sidi Larbi Cherkaoui, Cathy Marston, Arthur Pita,

Crystal Pite, Hofesh Shechter, Pam Tanowitz, Mthuthuzeli November, Jessica Lang, Gemma Bond y Twyla Tharp también han creado obras para la Compañía.

The Royal Ballet & Opera son la esencia de la ópera y el ballet de clase mundial en el Reino Unido. Con sede en Covent Garden, estas instituciones se dedican a ofrecer experiencias artísticas extraordinarias a través de su temporada en vivo, proyecciones en cines, giras y proyectos educativos. Además, están comprometidas con la sostenibilidad y planean alcanzar cero emisiones netas para 2035.

Desde 2008, el programa de cine de Royal Ballet & Royal en cines ha llevado más de 120 retransmisiones de ópera y ballet a espectadores de todo el mundo. Actualmente, sus emisiones llegan a más de 1.500 cines, desde el Reino Unido hasta Nueva Zelanda, ofreciendo al público la mejor visión de cada espectáculo, junto con contenido exclusivo detrás de cámaras, entrevistas y material sobre el proceso de ensayo.nEl programa de cine es una pieza clave en la estrategia para ampliar audiencias y contribuir a la recuperación de los cines a nivel nacional e internacional.

Versión Digital es la distribuidora líder en el mercado nacional de contenidos alternativos para cines, teatros y auditorios en España. Es la distribuidora exclusiva para España de The Royal Opera House de Londres y trabaja con instituciones como el Teatro Real de Madrid, el Teatro de La Zarzuela, el Museo del Prado, el Gran Teatre del Liceu o la Fundación Gala-Salvador Dalí, entre otros. Ofrece las temporadas de ópera y ballet de los principales teatros del mundo en cines, además de conciertos, documentales, musicales, obras de teatro, recitales o galas de ópera y zarzuela.