¿Listo para desconectar y conectar? Diez libros para disfrutar de su gran día

El Día Internacional del Libro se celebra cada 23 de abril en todo el mundo, una fecha elegida por ser simbólica dentro del mundo literario. Ese día, en 1616, fallecieron tres grandes escritores de la historia: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Esta coincidencia llevó a la UNESCO, en 1995, a declarar el 23 de abril como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual.

Esta celebración no solo homenajea a los autores que han marcado la historia con sus obras, sino que también busca inspirar a las nuevas generaciones a descubrir el placer de la lectura. Leer un libro es mucho más que pasar las páginas de un objeto: es abrir una puerta a otros mundos, conocer culturas diferentes, desarrollar el pensamiento crítico y enriquecer el lenguaje y la imaginación. Ya lo decía Emily Dickinson «para viajar lejos no hay mejor nave que un libro».

Además de promover la lectura, este día también tiene una función importante en cuanto a la concienciación sobre los derechos de autor. En una era donde el contenido digital se comparte de forma masiva, recordar que los libros son fruto del trabajo de escritores, editores, ilustradores y traductores resulta fundamental. El respeto por la propiedad intelectual permite que la creación cultural siga viva y siga siendo posible.

Los libros tienen el poder de transformar vidas. Pueden ser compañeros en momentos de soledad, fuentes de conocimiento, inspiración o consuelo. Rosa Montero se preguntaba «¿Qué haría yo sin libros? En el dolor, en la ansiedad, en las esperas y las desesperaciones son el mejor refugio». En un mundo tan acelerado y lleno de estímulos digitales, leer un libro sigue siendo un acto de pausa, de reflexión y de encuentro con uno mismo.

Y para facilitarles el trabajo, les traigo diez recomendaciones literarias de diferentes estilos, géneros y autores. Las propuestas que a continuación aparecen van desde la reinvención de los mitos grecorromanos con una perspectiva feminista a literatura juvenil, novela romántica o historias cargadas de terror folk. Una selección de diez títulos de narrativa contemporánea heterogéneos, atractivos y muy apetecibles para ser leídos no sólo hoy 23 de abril, sino cualquier día del año.

1 Ediciones Destino Ledicia Costas Piel de cordero

Por todos es sabido que Galicia es tierra de meigas, haberlas haylas. Y Ledicia Costas, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, da buena fe de ello en su 'Piel de cordero'. Obra publicada por Ediciones Destino que nos sitúa en los últimos años de la Inquisición y que nos presenta a Catalina, la bruja de los insectos, hija de una estirpe de brujas gallegas y heredera del ancestral oficio de sanar a enfermos y dolencias a través de las plantas; y a Lola, una mujer actual que se encuentra atravesando una situación de crisis y que no sabe dar respuesta a ciertas sensaciones que está viviendo. Ambas mujeres, separadas por siglos, se conectarán en un cataclismo personal que marcará sus vidas para siempre. Con una prosa telúrica y una exhibición del dominio del lenguaje literario, Costas envuelve al lector en un conjuro mágico y folclórico en cada una de sus páginas del que no se quiere y no se puede escapar.

2 Alfaguara Andrés Neuman Hasta que empieza a brillar

El premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez aseguró que María Moliner hizo una proeza con muy pocos precedentes al escribir a mano ella sola en su casa el diccionario más útil y divertido de la lengua castellana. Esta loca empresa es la que recoge Andrés Neuman, Premio Alfaguara de Novela, entre las páginas de 'Hasta que empieza a brillar'. Obra publicada por la editorial Alfaguara y que nos invita a recorrer la vida novelada de María Moliner: bibliotecaria, archivera, profesora, lexicógrafa, miembro de las Misiones Pedagógicas, candidata a la Real Academia, madre y un sinfín de etiquetas más. Entre la investigación y la imaginación, Neuman nos ofrece de manera generosa con prosa poética la apasionante vida de una mujer que vivió a contracorriente y condenada al ostracismo por ello. En 'Hasta que empieza a brillar' el lector se verá inmerso en una inesperada aventura literaria que permitirá a la figura de María Moliner reclamar el puesto que siempre debió ocupar dentro de la historia.

3 Anagrama Sara Mesa Oposición

Todo aquel que haya pasado por un proceso selectivo para trabajar en la Administración Pública sabe de lo extenuante que es y las secuelas que puede llegar a dejar. Las oposiciones son un mal trago que muchas personas deciden afrontar de manera estoica para consolidar su futuro profesional. En `Oposición' Sara Mesa, Premio Cálamo, da voz a Sara, una joven que ha conseguido un puesto como interina en una oficina administrativa y afrontar la oposición sería el siguiente paso lógico en su carrera. Sin embargo, otro tipo de oposición, la interna, tomará la palabra en los pensamientos de Sara, dudando si el opositar es el camino adecuado. La compleja burocracia, los funcionarios que orbitan dentro del edificio o las jerarquías incomprensibles constituyen un paisaje más que desolador para la recién graduada. Con una prosa áspera y un estilo narrativo que llega a rozar el desasosiego, Mesa ofrece al lector un viaje del héroe, en este caso heroína, donde la protagonista se enfrenta al absurdo administrativo.

4 Alfaguara Joël Dicker La muy catastrófica visita al zoo

Con 'La muy catastrófica visita al zoo' Joël Dicker, Gran Premio de Novela de la Academia Francesa, rompe por completo a lo que tiene acostumbrado al público. Deja de lado la novela negra para llevarnos al zoo con un grupo de niños nada convencionales. A pesar de ello, la intriga seguirá estando muy presente en una obra donde el autor suizo pretende que dicha lectura sea un punto de encuentro con los hijos, las parejas, los padres o los vecinos. Y es que en la víspera de Navidad la clase de Joséphine visita el zoo con consecuencias catastróficas. Nadie sabe qué ha ocurrido y los padres de la niña escuchan con atención su relato. Un relato que demuestra que las catástrofes no llegan solas, que las apariencias engañan y que los acontecimientos pueden virar de manera inesperada. Con un estilo narrativo envolvente y frenético, el lector devorará de una sentada esta historia con un fondo mucho más complejo de lo que superficialmente aparenta tener.

5 Salamandra Natalie Haynes Las miradas de Medusa

En la mitología griega las musas, diosas de las artes y proclamadoras de héroes, eran nueve, pero se podría decir que Natalie Haynes es la décima musa. Gran conocedora del mundo clásico, la autora británica acerca al lector desde una perspectiva feminista y contemporánea muchos de los mitos de la antigüedad. En 'Las miradas de Medusa', obra publicada por la editorial Salamandra y traducida por Aurora Echevarría, Haynes da voz a Medusa, la tercera de las Gorgonas, la única mortal en una familia de dioses y la que recibió la ira de Atenea transformándola en un auténtico monstruo. Horrorizada por su nueva situación, Medusa se exilia al olvido hasta que aparece en escena Perseo, hijo de Zeus y Dánae, e inicia una persecución para hacerse con su cabeza. Con un dominio del lenguaje literario, que algunos la consideran heredera de Robert Graves, Natalie Haynes replantea la mitología grecorromana como una historia de vergüenza hacia las víctimas ofreciendo al lector una prosa apasionante y ácida.

6 Salamandra Kenji Ueda Los secretos de la papelería Shihodo

El 'Stationary Fetish' es el nombre que recibe la afición que muchas personas tienen - tenemos- hacia los artículos de papelería. Ese lugar en donde conviven bolígrafos, lápices de colores y libretas y que Kenji Ueda refleja muy bien en 'Los secretos de la papelería Shiodo', novela publicada por la editorial Salamandra y que introduce al lector en la antiquísima papelería Shiodo, perdida entre las calles del barrio de Ginza y regentada por el amable Ken Takarada. Un universo casi mágico en donde es posible encontrar cualquier material de papelería, pero también el lugar idóneo para sacar al exterior las emociones más íntimas de sus clientes a través de la escritura. Con una narrativa pausada y cálida, Ueda ofrece al lector cinco historias que retratan a la sociedad japonesa actual. Una lectura bálsamo para los momentos de zozobra que hará las delicias de todos, amantes o no del material de papelería y que homenajea a la caligrafía y la correspondencia como elemento redentor.

7 Ediciones B Celia Santos El país del atardecer dorado

La operación Marta fue una iniciativa llevada a cabo por el franquismo y la iglesia con el objetivo de poblar Australia a través de un acuerdo informal entre el gobierno español y el australiano a principios de los años 60 llevando a mujeres jóvenes, católicas y solteras. Este desconocido capítulo de nuestra historia reciente ha sido la premisa que Celia Santos ha utilizado en 'El país del atardecer dorado', novela publicada por Ediciones B que lleva al lector a las plantaciones de caña de azúcar de Queensland, a donde llega Elisa, una joven asturiana integrante de esa iniciativa que tiene un objetivo oculto para haberse enrolado en ese viaje hasta los confines del mundo. Con una narrativa ágil y un ritmo trepidante, Santos presenta personajes inolvidables, paisajes exóticos y una trama en donde el amor, la esperanza y el coraje serán piezas claves en una lectura que recoge el testigo de grandes autoras del género como María Dueñas o Luz Gabás.

8 Libros del Asteroide Jonathan Arribas Vallesordo

En la película 'Billy Elliot', Jamie Bell descubre su pasión por la danza y tendrá que enfrentarse a su padre y a los estereotipos asociados a la figura del bailarín clásico. En 'Vallesordo', novela editada por Libros del Asteroide, se podría decir que Jonathan Arribas coge el testigo de la película de Stephen Daldry y nos presenta a Nico, un niño de doce años que vive en un pueblo de Zamora, que juega con sus amigos, que pasa tiempo con su perra La Yesi y que adora ver en la hora de la siesta el programa de Paula Vázquez 'Fama, ¡a bailar!'. Cuando Nico descubre que se va a celebrar un casting para una versión infantil del programa emprende una auténtica odisea para poder presentarse a pesar de que no cuenta con el apoyo de su familia. Con una prosa entrañable, Arribas nos muestra en su debut literario lo importante que es sentirse comprendido y vivir con ilusión en un momento vital como es la preadolescencia.

9 Anaya Espido Freire El diario de la peste

Con 'El diario de la peste' Espido Freire se ha alzado recientemente con el XXII Premio Anaya de Literatura Infantil. Una obra de carácter histórico para lectores a partir de doce años que nos sitúa en el Toledo de finales del siglo XVI durante un brote de peste. La protagonista es Elena Hurtado López de Ayala y junto a su hermano don Diego deberán emprender una huida, pero no para escapar de la letal epidemia, sino para alejarse lo máximo posible de sus criados, los cuales planean asesinarlos. De esta manera iniciarán una carrera repleta de aventuras, obstáculos y desafíos. Con una prosa rápida y envolvente, Freire utiliza diversos medios para acercar al joven lector al período en el que transcurre la historia usando para ello arcaísmos y recursos literarios variados. Ya que para comprender el presente es necesario conocer el pasado. Con 'El diario de la peste', los lectores descubrirán los miedos, sentimientos y alegrías de una chica como ellos, pero de cinco siglos atrás.

10 Planeta Máximo Huerta París despertaba tarde

Los Juegos Olímpicos de París de 1924 pasaron a la historia por representar el auge de las olimpiadas modernas. Además, los movimientos artísticos de vanguardia, el anarquismo y el júbilo se extenderán por la capital francesa como una tela de araña. En este contexto, Máximo Huerta sitúa 'París despertaba tarde', obra publicada por la editorial Planeta y que nos presenta a Alice Humbert, un alma desgarrada por el abandono de su amor que hará todo lo posible por salir a flote en un ambiente festivo en plena ebullición gracias a sus hermanos y a la protección de sus amigas, con especial atención a la gran Kiki de Montparnasse. Con una exhibición del dominio del lenguaje literario y una narrativa atractiva y envolvente, Huerta seduce al lector con un exquisito equilibrio entre el viaje sentimental de la protagonista y los giros inesperados que se suceden en su historia. Todo ello complementado con un minucioso contexto histórico y un universo de personajes cargados de carisma y autenticidad.