Carmen Fernández Almería Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:13

La felicidad existe y se puede conseguir, pero hay que trabajarla. Las claves para conseguirla las da Emilio del Río Sanz (Logroño, 1963) en 'Carpe Diem', su última obra que presenta este jueves, 25 de septiembre, a las 19 horas en el Salón de los Espejos de la Delegación del Gobierno en Almería en una cita en la que el espectáculo está garantizado.

–¿Qué espera que encuentren los lectores en su 'Carpe Diem'?

–Mi libro es una guía práctica para entrenar las emociones y para ser feliz, y se desarrolla a lo largo de 42 capítulos en los que, como dicen los dermatólogos, voy 'al grano' y no me pierdo en teorías. Yo no explico quién es Séneca ni Marco Aurelio.

–Eso ya debe venir aprendido de casa….

–Exacto. Yo hablo de cómo afrontar los cambios, de cómo asumir que la vida es combatir y competir, de cómo conseguir la serenidad, que es la clave para la felicidad; hablo del equilibrio interior, de cómo afrontar la muerte y, también, de principios como 'nada en exceso' que decían los clásicos, y es que a veces nos preocupamos de cosas que no han sucedido.

–Todos esos sentimientos, ¿se pueden controlar?

–Las emociones se entrenan de la misma forma que entrenamos físicamente para encontrarnos bien. Eso nos permitirá libertad interior y serenidad, algo que no está reñido con la alegría, más bien al contrario, porque los clásicos recomiendan defender la alegría, como cuento en otro capítulo. También hablo del valor de la amistad y de que somos seres sociales, como defendía Aristóteles. Y si hacemos todo esto, encontraremos la felicidad. Porque, la felicidad, no es una meta a la que llegas y ya está; no es una carrera, es un estado y hay que practicarlo todos los días al igual que practicamos deporte a diario para encontrarnos bien físicamente. Eso es 'Carpe Diem' y está contado de forma práctica y divertida. En la presentación que realizaré en Almería, una ciudad que es muy querida para mí, el público cantará y bailará. Va a ser muy divertido.

–La felicidad siempre se ha asociado a un sentimiento muy profundo y casi inalcanzable porque depende de muchos factores. Más bien, se ha aspirado a estar contento o alegre…

–Eso es otra cosa. Estar feliz es diferente. Tenemos que entrenarnos para encontrar la felicidad, para alcanzar ese estado de libertad interior y de serenidad que nos permite la felicidad. No podemos controlar lo que nos pasa, pero sí la respuesta que damos a lo que nos sucede. Esa es la clave y es lo que cuento en 'Carpe Diem', que es una expresión latina, del poeta Horacio, que quiere decir 'vive con plenitud' pero planificando el mañana y con objetivos. Como decían los clásicos 'ni un día sin una línea' y es que hay que tener hábitos de trabajo y tienes que hacer todos los días algo o un poco de lo que tú quieras ser.

–¿Cree que la juventud sabe o se forma lo suficiente en Filosofía?

–Existe, claramente, una demanda por los clásicos en la sociedad, pero otra cosa es que en nuestro país no está prácticamente esta enseñanza en el sistema educativo como lo pueda estar en Inglaterra, Alemania, Francia o Italia. Estamos detrás de los grandes países de Europa. España es un gran país, pero tenemos que mejorar en ese sentido y enseñar un par de años de cultura clásica y algo de latín entre la ESO y el Bachillerato. Los clásicos también insistían mucho en la importancia de hablar en público.

–También hay mucha demanda de libros de autoayuda.

–Hay una auténtica invasión, pero yo no estoy en contra de ellos. De hecho, yo he escrito uno. Séneca, Marco Aurelio, Cicerón y muchos clásicos los han escrito en los últimos años de su vida. Sin embargo, después de la pandemia se ha metido mucho charlatán de feria en todo esto y, en parte, mi libro es una defensa en contra de tanto charlatán.

–¿Cómo identificarlo? Porque será como ingerir un buen medicamento o uno malo para sanar.

–Quien se lea 'Carpe Diem' va a saber qué es lo que tiene que hacer para ser feliz. Yo me he leído todos los clásicos para los lectores y lo comparto. Lo que hago es coger lo mejor de cada uno y lo que a mí me ha servido en la vida para ser feliz y para ser mejor persona.

–¿Cree que quienes hacen ahora cursillos de dos o tres días de mindfulness han leído a Epicuro?

–Qué va. El mindfulness, además, ya está inventado por los clásicos que ya hablaban de meditar, de la capacidad de concentración y de evitar las interrupciones. Maro Aurelio, por ejemplo, tiene una obra que se llama 'Las meditaciones'. En un capítulo de mi libro hablo de ello, de no perderse en las redes sociales. Hay que estar en ellas, pero cada cosa a su tiempo para no perder la capacidad de concentración, como ya avisaban los clásicos: si no haces lo que tienes que hacer te vas a frustrar y vas a ser infeliz. Es buenísimo. Son buenísimos los clásicos.

–Pero puede no resultar tan sencillo releer a los clásicos después de años. Puede que no les comprendamos, que necesitemos traducción y en esto, ¿nos podría ayudar su libro?

–Literalmente. Mi libro no es de clásicas, ni de latín ni de griego, es para todas las edades y condiciones. Es un libro de divulgación para quien quiera ser feliz y no hay que tener ningún requisito previo de ningún tipo. Es una gran inversión. Nunca se había dato tanto en un libro por tan poco dinero.

–¿Imagina que después de leer su libro se acercaran a usted, que hicieran por verle en otra presentación para decirle, cara a cara, 'gracias, ahora sé cómo puedo ser feliz'?

–Es que ya me lo han dicho y me lo han escrito y es la mayor satisfacción que me pueden dar, porque es lo que yo quiero. Comparto con los lectores lo que a mí me ha servido en la vida desde un punto de vista muy práctico y de divulgación sin requisitos previos. Mi libro es una entrada libre a la felicidad.

–La presentación, entonces, vaticina una gran experiencia.

–Quien venga se lo va a pasar bien, va a aprender y se va a divertir. Mi presentación es, literalmente, un 'show'. La entrada es gratis, pero a quien no le guste, no se lo pase bien o no aprenda, le devuelvo el dinero.