Leo Harlem deja su huellaa las puertas del Teatro Apolo como Premio de Honor de Fical

El Teatro Apolo ha sido testigo este mediodía de un homenaje a Leo Harlem, que ha dejado impresas las huellas de sus manos en un ... molde enmarcado que en un futuro se colocará en un espacio del Auditorio Municipal Maestro Padilla. El actor ha estado acompañado por el director de Fical, Enrique Iznaola, y el concejal delegado del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, junto a un nutrido grupo de seguidores que, al terminar, han podido fotografiarse con él y saludarle.

Tras ser invitado a decir unas palabras, Harlem, con la comicidad que le caracteriza ha dicho, «sí, quiero decir una palabras: a ver, esa gente está pegada al bordillo de la acera que se apriete más para dentro, ¡que pasan coches!». En un tono ya 'más solemne', Leo Harlem ha asegurado sentirse muy satisfecho del reconocimiento «porque me habéis recibido con mucho cariño y es un gusto estar en un palmarés donde están Loles León, José Mota o Santiago Segura».

Tal y como recuerda el director de Fical, Enrique Iznaola, «en 2021, comenzamos una nueva etapa en Fical con la incorporación del universo televisivo, entregando un premio especial a una producción que ha hecho historia en la pequeña pantalla. Hace tres años, creamos un premio honorífico para una personalidad del mundo del cine y la televisión, abriendo así nuevas posibilidades a nuestro festival para reconocer a grandes profesionales sin necesidad de que hayan rodado en nuestra provincia, lo que complementa los tradicionales homenajes del Premio 'Almería, Tierra de Cine'»

Tras Loles León, José Mota y Santiago Segura, se ha escogido en esta edición de 2025 a una de las grandes estrellas del cine español contemporáneo, cuya presencia contribuye sin duda al éxito de todas las películas en las que participa, a la postre algunas de las más taquilleras de la última década.

Leo Harlem debutó con 'El club de la comedia' en 2022 y poco a poco fue subiendo en popularidad a raíz de participar en programas como 'La hora de José Mota', 'Sé lo que hicisteis…', 'Se hace saber' o 'Zapeando'. En cine ha participado en grandes éxitos como 'Torrente', 'El mejor verano de mi vida', 'Superagente Makey', 'Vacaciones de verano', 'A todo tren' o la saga de 'Padre no hay más que uno'.

Recientemente ha anunciado su retirada de los escenarios y está inmerso en su gira de despedida.