Leo Harlem deja su huellaa las puertas del Teatro Apolo como Premio de Honor de Fical

El director del festival, Enrique Iznaola, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, han acompañado al actor en su 'puesta de manos' que posteriormente ha firmado

María Paredes Moya

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:29

El Teatro Apolo ha sido testigo este mediodía de un homenaje a Leo Harlem, que ha dejado impresas las huellas de sus manos en un ... molde enmarcado que en un futuro se colocará en un espacio del Auditorio Municipal Maestro Padilla. El actor ha estado acompañado por el director de Fical, Enrique Iznaola, y el concejal delegado del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, junto a un nutrido grupo de seguidores que, al terminar, han podido fotografiarse con él y saludarle.

