Lanzan nuevas ediciones de los dos libros musicales del periodista almeriense Javier Alcaraz tras agotar sus tiradas

Se ha convertido por derecho propio en una de las voces más autorizadas dentro del mundo del rock and roll y la cultura y los números y el reconocimiento popular así lo avalan. El periodista y escritor almeriense Javier Martínez Alcaraz acaba de lanzar sendas nuevas ediciones de sus dos libros publicados hasta la fecha con la prestigiosa editorial Efe Eme: la tercera edición de 'Poesía básica. Extrechinato y Tú ensancha el alma' –publicado en enero de 2023- y la segunda edición de 'Platero y Tú. Yo quiero rock and roll' –febrero 2025- después de que la primera se agotara librerías y venta online en menos de cuatro meses.

«Llevan matando al rock and roll desde que nació y, sin embargo, aquí sigue, con un público que resiste a modas y tendencias y que mantiene un espíritu fiel con los sonidos y los artistas que trascienden más allá del consumo rápido. Que en los tiempos que corren dos biografías tan especiales y con tintes novelados y múltiples referencias culturales se vendan de esta manera nos reafirma en el camino», señala Alcaraz, periodista almeriense de Consultora Contraportada, agencia especializada en Cultura, que ha mantenido desde sus inicios una trayectoria cercana a la música y las artes escénicas desde su propia web, RockSesión, además de colaborar en otra decena de medios.

En 'Platero y Tú. Yo quiero rock and roll', el autor reúne a los cuatro protagonistas del grupo en el que Fito Cabrales (conocido después en su senda como Fito & Fitipaldis) e Iñaki Antón (en Extremoduro casi 20 años, hoy como Uoho) empezaron tocando en pequeños bares, junto a Juantxu Olano y Jesús García (hoy La Gripe) para terminar llenando pabellones y siendo una de las bandas más legendarias del rock español, estando en activo desde finales de 1989 hasta 2001.

El propio Fito compartió un vídeo en redes sociales en el que felicitaba al autor «por todo el 'curro', me ha encantado. Lo he leído y ha sido como revivir un montón de cosas que casi las tenía olvidadas, un montón de datos… Y me ha hecho mucha ilusión leer a Iñaki, a Jesús, a Juantxu…». Javier se sorprende porque «Fito me llamó al día siguiente de haber recibido el libro y me contó que se lo leyó del tirón en una noche, que no se acostó hasta terminarlo».

'Platero y Tú. Yo quiero rock and roll' es un viaje apasionante por la trayectoria de una banda que gozó de los primeros años al ritmo de una salvaje e incontrolable juventud y terminó con un poso de madurez que derivó en su irremediable final, con Iñaki integrándose en Extremoduro y Fito dando forma a Fito & Fitipaldis. En sus páginas, el periodista y crítico musical analiza con detalle y fervor cada uno de sus álbumes, poniéndolos en contexto y trazando conexiones que conducen hasta el presente, contando, además, con los testimonios de los cuatro integrantes de Platero y Tú.

Este libro, entre el ensayo y la biografía y con una tierna conexión con la obra de Juan Ramón Jiménez, es una inmersión completa en la historia, ensoñadora y casi novelesca, de cuatro locos que cabalgaron juntos en discos y conciertos, haciendo gala de uno de sus estribillos clásicos: «Es mi vida, es mi sangre, es mi perdición. Es un vicio que huele a rock and roll». El manual perfecto para descubrir por qué la banda continúa sonando como si estuviese viva. El libro ha tenido presentaciones en Almería, Salamanca, Cáceres, por partida doble en Madrid y ya se trabaja en otra en Bilbao, ciudad de la banda.

Tercera edición de Extrechinato y Tú

El libro 'Poesía Básica. Extrechinato y Tú ensancha el alma' salió a principios de enero de 2023 y ahora se publica su tercera edición, convertido en un documento indispensable sobre un disco único, hoy considerado de culto, que engrandeció el rock poético. Un libro que es un acto de celebración de toda una época en la que el rock y la poesía forjaron la leyenda de una historia que se recrea desvelando secretos y numerosas anécdotas.

En sus páginas se descubren secretos de la concepción de 'Poesía básica', gracias a los testimonios actuales y en exclusiva de los protagonistas implicados (Robe, Fito, Uoho y el poeta Manolillo Chinato') y de todos aquellos que impulsaron el experimento desde la discográfica (el director de Warner Music durante casi quince años, Charlie Sánchez, José Antonio Gómez, Ernesto Muñoz); así como el de periodistas y músicos cercanos como Rulo (La Fuga, Rulo y La Contrabanda), Alén Ayerdi (Marea), Rosendo, Poncho K, Tuco, o los violinistas Ara Malikian y José Ángel Vélez. El prólogo, además, es obra de Kutxi Romero, vocalista y letrista de Marea.

Extrechinato y Tú surgió del empeño de Robe, líder de Extremoduro, por dar a conocer la poesía de Manolillo Chinato, poeta anónimo de Puerto de Béjar del que había tomado prestados algunos versos e ideas para sus canciones, siendo la más conocida, prácticamente un himno, «Ama, ama, ama y ensancha el alma». Robe se compinchó con Fito Cabrales e Iñaki Antón, de Platero y Tú, con el propósito de crear una banda única con la que musicar los poemas de Chinato en un disco conjunto, «Poesía básica», que llegó a ser Disco de Oro con más de 50.000 copias vendidas.

Sobre el autor

Javier Martínez Alcaraz, 'Chayi' para el mundillo del rock, es Licenciado en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, oficio en el que acumula veinticinco años de experiencia en todos los ámbitos, desde la crítica y crónica musical al económico o local, como redactor o en agencia.

Ha trabajado en medios escritos, pero también en radio y televisión o realizando entrevistas con público. En el sector musical, es creador de la web RockSesión, nacida en 2012, donde ha firmado ya más de 2.400 artículos, ha sido colaborador de Rock Estatal de 2002 a 2021, es colaborador de Efe Eme (tanto en Cuadernos Efe Eme y libros corales), ha publicado en otros medios y webs especializados y es redactor del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería desde 2014 (a través de Consultora Contraportada). También es jefe de prensa de Cooltural Fest y colaborador de producciones de Crash Music.

