Juanjo Artero y María Garralón encabezan el reparto de 'Ifigenia', que llega este sábado al Auditorio de Roquetas La obra, premiada en el Festival de Mérida, se representa a partir de las 21 horasy gira en torno a la primera muerte violenta de una mujer en la literatura occidental

María Paredes Moya Almería Viernes, 10 de octubre 2025, 13:47

El Teatro Auditorio de Roquetas de Mar acoge este sábado, 11 de octubre, a las 21 horas, la representación de la obra 'Ifigenia', dirigida por Eva Romero y cuyo reparto lo encabezan Juanjo Artero, María Garralón, Beli Cienfuegos, Laura Moreira, Nuria Cuadrado, Alberto Barahona, Néstor Rubio y Rubén Lanchazo.

Se trata de un coproducción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Maribel Mesón, productora y distribuidora teatral, que explica que «la de Ifigenia es la primera muerte violenta de una mujer en la literatura occidental», cuando Agamenón, su padre y jefe del ejército griego, »sentencia y clava como una bandera la raíz de la violencia contra niñas y mujeres en el origen de nuestra civilización».

«Siguiendo el rastro de sangre de Ifigenia, llegamos hasta el sacrificio de Políxena, princesa troyana, y el hallazgo nos incendia la rabia en la garganta: la Guerra de Troya terminaba como empezó, inundando el mar de sangre virgen», sostienen desde la producción teatral.

«Con 'Ifigenia', trazamos un mapa desde el kilómetro cero de la violencia contra las mujeres hasta el regreso a casa del ejército perpetrador victorioso. Una obra de nueva creación, tejida a partir de tres tragedias clásicas, por las que transita la épica de la victoria griega en la Guerra de Troya: Ifigenia en Aúlide, Hécuba y Agamenón. Una obra sobre el altísimo coste que tuvieron que pagar las mujeres para que los hombres alcanzaran la gloria», concluyen.