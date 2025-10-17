Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Zoilo presenta en El Ejido su novela 'Hijos de la luna'

Se inició como escritor con El alano, primera parte de su trilogía 'Las cenizas de Hispania', a la que siguen 'Niebla y acero' y 'El dux del fin del mundo', ambientada en el último siglo de la Hispania romana

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:25

El escritor tinerfeño José Zoilo ha presentado su última novela 'Hijos de la luna' en el Centro de la Cultura Mediterránea. La concejal de Cultura, Elena Gómez, ha asistido a la presentación que ha contado también con la presencia del escritor David Gómez quien ha sido el encargado de conducir el acto.

José Zoilo compagina su profesión de biólogo y su trabajo en el ámbito de la agricultura y el desarrollo rural con la de escritor. Él mismo se define como un «enamorado de la novela histórica».

Se inició como escritor con El alano, primera parte de su trilogía 'Las cenizas de Hispania', a la que siguen 'Niebla y acero' y 'El dux del fin del mundo', ambientada en el último siglo de la Hispania romana. Tras ganar con esta primera novela el Premio de Novela Histórica de Pozuelo de Alarcón 2020, publicó 'El nombre de Dios', basada en el escenario de la batalla de Guadalete, con la que se alzó con el Premio Cerros de Úbeda 2021. Con su siguiente obra, 'Lordemano', cambió de tercio a época vikinga y ganó el Premio de Novela Histórica Ciudad de Cartagena 2022. En 2023, con La frontera de piedra, se alzó ganador de la VI convocatoria del Premio Edhasa Narrativas Históricas, lo que lo confirmó, sin duda, como una de las grandes voces del género en la actualidad.

En 2025 ha publicado 'Hijos de la Luna' ambientada en la época argárica, que conjuga una parte histórica con una parte de fantasía para completar el relato.

