Exosición de Manaut en el Murec.

José Manaut, «broche de oro» del año en el Murec

La sala temporal del Museo del Realismo acoge 200 obras del artista valenciano en una muestra que podrá visitarse hasta febrero

M. P. M.

Almería

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:14

El Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) ha presentado este jueves la muestra 'José Manaut (1898-1971) Del Impresionismo al Expresionismo', que albergará hasta el ... 1 de febrero de 2026 la Sala de Exposiciones Temporales I. Creada por la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, en colaboración con Diputación de Almería, y comisariada por el catedrático de historia del arte Francisco Javier Pérez Rojas, esta exposición reúne más de 200 piezas del pintor, dibujante y profesor Manaut Viglietti (Llíria, 1898 – Madrid, 1971) .

