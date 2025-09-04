Jesús Cortés ofrece un amplio repertorio ante su público en la Urbanización de Roquetas de Mar Gran actuación del cantante almeriense poniendo el punto y final al programa 'A pie de calle'

María Paredes Moya Almería Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:25

El cantante almeriense Jesús Cortés ofreció una brillante actuación el pasado fin de semana en la Urbanización de Roquetas de Mar. Este concierto estaba incluido en el programa 'A pie de calle' que organiza la concejalía de Cultura de Roquetas de Mar, que con este concierto concluía este verano.

El artista ofreció un repertorio cargado de grandes canciones. La voz tan especial de Jesús Cortés se presentaba ante su público con el corazón abierto para mostrar todo su talento. Sus seguidores y fans se aglutinaron en este último concierto de 'A pie de calle'.

En este concierto de la Urbanización de Roquetas de Mar, Jesús Cortés hizo algunos temas de su disco 'Diez razones' y estrenó un nuevo tema que acaba de componer. No faltaran canciones como 'Hola mi amor', 'Noches de bohemia' o 'Esta cobardía'.

Jesús Cortés nació y se ha criado en el barrio del Quemadero en Almería. Desde muy niño supo que la música era su vida. «Con ocho años comencé a tocar la guitarra, con mi cuñado que me enseñó. En el cante comencé con doce años en los karaokes». La guitarra es una de las grandes pasiones de Jesús Cortés. «Soy autodidacta y me defiendo bastante bien, desde que tenía ocho años. Cada día aprendo más cosas».

En el año 2014 presentó su primer disco 'Diez razones' donde incluía diez canciones que había ido haciendo a lo largo de los años. «Creo que son las diez canciones más sentidas compuestas por mí. Hay muchas letras que cuentan cosas que me han pasado a mí. Hay muchas más canciones de desamor que de amor».

En este largo periplo artístico, Jesús Cortés ha vivido momentos muy complicados. El artista estuvo a punto de morir por el COVID ya que fue ingresado varias veces en la UCI en 2021. Su vida estuvo en peligro y cuando despertó no podía hablar, su recuperación fue lenta y ni en sueños pensó que podría volver a cantar. En 2022 fue semifinalista del programa Got Talent España, sorprendiendo a todos con su voz.

