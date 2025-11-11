Jardines Mediterráneos, la Rambla y la Universidad Laboral, Premios Arquitectura de Almería 2023-2024

Los Premios Arco con los que el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería (COAA) reconoce a las mejores obras de arquitectura y urbanismo realizadas en ... la provincia de Almería han regresado en una nueva edición, la de 2023-2024, con nombres propios elegidos por un jurado especializado que van a recibir la escultura de Cruz Novillo. Entre los proyectos ganadores figuran obras muy conocidas, como los Jardines Mediterráneos de La Hoya, la rehabilitación del Hospital Provincial (Murec) o el edificio de Cajamar en el PITA, a los que una nueva modalidad, la de la 'Permanencia', hará entrega también de este reconocimiento a la Rambla y a la Universidad Laboral.

Como ha recordado el decano del COAA, Luis Cano, estos Premios Arco «reconocen, desde 1980, no solo la aportación de los arquitectos al paisaje urbano mediante edificaciones o intervenciones valoradas por su calidad, sino también a los promotores, aparejadores y contratistas, siendo los únicos galardones a nivel nacional que premian al conjunto de intervinientes en una obra».

Ha destacado Cano, además, que la convocatoria ha sido muy rica también en participantes, con «28 trabajos y de un alto nivel», así como por la representatividad, dado que«recorren territorialmente la provincia», ahonda Luis Cano.

En la modalidad 'Vivienda, Rehabilitación e Interiorismo', a la que se han presentado un total de 9 trabajos en tiempo y forma, el Premio Arco distingue al arquitecto y director de obra José María García Ramírez por el proyecto de una vivienda unifamiliar en Níjar promovida por Gloria García Quesada. Compartirán la escultura de Cruz Novillo con el aparejador Luis Miguel París y la empresa contratista Cornai Desarrollo de Obras y Contratas.

El jurado ha valorado «su rigurosa composición volumétrica, la inteligente relación entre el interior y el exterior y la manera en que la vivienda sintetiza modernidad y contexto, logrando una arquitectura de precisión poética».

José María García Ramírez hace doblete de premios en esta edición, ya que el jurado le ha concedido una mención especial a otro de sus proyectos, un edificio de 58 viviendas unifamiliares construido por Tejera Construcciones en la localidad de San José (Níjar), promovido por Alprosan y cuyo aparejador ha sido Luis González Ruiz.

Cano ha descrito sobre esta intervención su capacidad para «transformar un programa residencial complejo en una intervención armónica, rigurosa y profundamente contextual, demostrando que una vivienda colectiva puede alcanzar niveles de calidad y sobriedad propios de la mejor arquitectura doméstica contemporánea».

Paisajismo

En la modalidad de 'Equipamiento, paisajismo, espacio público y rehabilitación' comparten el Premio Arco Aequo, el Centro Financiero del Grupo Cajamar y la ampliación del Colegio Europa. El edificio de Cajamar en el PITA es obra del estudio Arquitectos Ayala, que ha trabajado con el aparejador José Antonio Figueroa. Jarquil es, por su parte, la empresa constructora, contratada por el Banco de Crédito Social Cooperativo.

Destaca de esta construcción su «espacio de encuentro, trabajo y paisaje», así como su equilibrio entre la monumentalidad y la ligereza, su coherencia constructiva y «la manera en que el proyecto integra sostenibilidad, confort y representatividad institucional».

El autor del proyecto de la ampliación del centro escolar es Antonio Palenzuela Navarro, que comparte escultura con Amanda Cirera, directora de obra; José Gabriel Bayo, aparejador; y la constructora Liroral Ingeniería. Le será reconocida también esta actuación a la Agencia Pública Andaluza de Educación de la Junta de Andalucía.

El jurado ha considerado su calidad, la lógica de la sencillez, la economía y la durabilidad de esta arquitectura que «enseña sin palabras, con precisión en el detalle, la proporción justa y el uso inteligente de la luz».

El jurado ha distinguido con una mención especial el trabajo desarrollado por la Diputación Provincial de Almería como promotor de la rehabilitación del antiguo Hospital Provincial y su transformación en el Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec), obra de los arquitectos y directores de obra Alfredo Garrido Ferrer e Ignacio Bértiz, que han trabajado junto a los aparejadores José María Guerrero y Pedro Navarro.

La ejecución del proyecto ha corrido a cargo de la unión temporal de empresas formada por Lirora-Nacimiento y UCM Rehabilitación. El jurado ha querido reconocer en esta obra una «ejemplar actuación pública, donde la arquitectura se pone al servicio del patrimonio, la cultura y la ciudadanía, demostrando que la rehabilitación, cuando se aborda con respeto, puede ser una forma de crear futuro desde la memoria».

Premio Arco Novel

Los Premios Arco reconocen también a los talentos menores de 35 años. En la modalidad 'Arquitecto Novel', el trabajo seleccionado por el jurado es La Madrileña (La capital de la tapa), un local emplazado en Almería capital, proyecto del arquitecto José Moreno Ferre, que también se ha encargado de la dirección de la obra, mientras que el promotor es la Estación de Servicio de Viator y, el contratista, Inversiones y Construcciones Garfusa.

«El proyecto La Madrileña -ha desgranado Cano- constituye un brillante ejercicio de intervención mínima y significado máximo, donde la arquitectura actúa con precisión, sensibilidad y respeto hacia la memoria del lugar».

Premio especial

En esta edición, el jurado ha decidido entregar el Premio Especial a los arquitectos Juan Antonio Sánchez Muñoz y Vicent Morales, del estudio Kauh, que han dado forma a los Jardines Mediterráneos de La Hoya, con la colaboración del aparejador Gustavo Corredera y por encargo del Ayuntamiento de Almería, que adjudicó las obras a la UTE Jarquil-Copsa.

Es, en palabras del decano de los arquitectos, una de las intervenciones más relevantes realizadas en las últimas décadas, tanto por su valor patrimonial y simbólico como por la delicadeza con la que articula historia, topografía y naturaleza. El Premio Especial del Jurado subraya así la «dimensión cívica y poética del proyecto, qu trasciende lo técnico para convertirse en un acto de reconciliación entre la ciudad, naturaleza y patrimonio».

En esta edición, el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería ha introducido una nueva modalidad, el Premio 'Arco a la Permanencia', que distingue a las obras que demuestran valores duraderos y una contribución significativa a lo largo del tiempo. «Son obras que han conservado, más allá de una moda arquitectónica, su funcionalidad y calidad», explica el decano del COAA. Los galardonados son la Rambla de Almería y la Universidad Laboral.

Sobre la Rambla, del arquitecto autor del planeamiento Antonio Góngora, que firma el proyecto de esta trascendente transformación de la capital almeriense junto a Eduardo Blanes, Miguel Centellas, Luis Góngora y Dionisio Martínez, que son también directores de obra, el jurado ha estimado «el modelo de intervención urbana, ejemplo de una arquitectura que, lejos de modas efímeras, construye identidad y cohesión social». Reciben de igual modo el Premio Arco a la Permanencia el Ayuntamiento de Almería como promotor y Agroman, como contratista.

El arquitecto Medalla de Oro de la Arquitectura 2019, Guillermo Campo Baeza, vuelve a recibir el Premio Arco. En esta ocasión, por la Universidad Laboral, proyecto que el arquitecto Julio Cano Lasso compartió también con Miguel Martín Escanciano y José A. Más-Guindal.

El aparejador de esta obra, promovida por el Ministerio de Trabajo, fue Carlos Pérez y Huarte, la empresa contratada. El jurado reconoce en esta edificación «su extraordinaria vigencia formal y conceptual» y la manera en que sigue ofreciendo una «lección de orden, proporción y luz» en un espacio construido con «inteligencia, emoción y rigor».