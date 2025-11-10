Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

'Jacky Terrasson Trío' genera una atmósfera de complicidad, libertad y amor por el jazz en el Teatro Apolo

El pianista Jacky Terrasson, el contrabajista Felipe Cabrera y el batería Marc Miralta construyeron un viaje sonoro lleno de matices, muy aplaudido por el público que llenó una noche más Almerijazz

María Paredes Moya

Almería

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:13

Comenta

La oportunidad de dialogar en libertad con las personas con las que te entiendes es una satisfacción que anoche se pudo contemplar, musicalmente, entre el ... pianista Jacky Terrasson (Francia-USA), el contrabajista cubano Felipe Cabrera y el batería catalán Marc Miralta. La formación en trío de piano es uno de los formatos más característicos del jazz moderno, porque permite una conversación constante entre los tres instrumentos, basada en la escucha y la improvisación, y es lo que sucedió ayer, para deleite del público que llenó el Teatro Apolo. Entre los tres intérpretes hubo complicidad, libertad, armonía y creatividad, construyendo un viaje sonoro lleno de matices. Sucedió en el marco del 33º Festival Internacional de Jazz de Almería, organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y producido por Manantial de Músicas.

