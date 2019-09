Integración y música con Asalsido y la banda almeriense 'Nixon' Componentes de 'Nixon' durante su visita a Asalsido. Los componentes del grupo visitan las instalaciones de la asociación para el síndrome de Down tras participar en 'Cooltural Fest: Music for all', el primer festival español inclusivo y participativo M. PAREDES MOYA Viernes, 20 septiembre 2019, 14:01

Después del éxito cosechado en la última edición celebrada esta feria por el festival 'Cooltural Fest: Music For All', en el que se ha apostado por primera vez en España por la integración en un festival inclusivo y participativo donde se ha dado cabida a personas con distintas capacidades, el grupo almeriense 'Nixon' ha visitado las instalaciones de Asalsido, la asociación almeriense para el síndrome de Down o 'Down Almería'.

Dicha visita ha tenido lugar esta misma semana y en ella se ha hecho entrega de una fotografía del concierto ofrecido por la banda en la citada cita musical, celebrada durante la Feria de Almería, en la miles de personas entonaron el tema 'Invencibles', cuya letra fue previamente repartida entre los asistentes.

La letra de la citada canción habla sobre cómo la diferencia «nos hará héroes e invencibles» porque «la diversidad al final nos hace diferentes e iguales a la vez», recordaron desde la asociación.

La actuación tuvo lugar durante el concierto de bienvenida del 'Cooltural Fest' celebrado en el escenario del Cable Inglés y, junto a los miembros de la banda, entonaron la canción 'Invencibles' usuarios de la asociación para el síndrome de Down.

La junta directiva y usuarios de Asalsido recibieron a los componentes del grupo en sus instalaciones, en una cita «muy amena», indicaron, en la que ahondaron en el proyecto solidario en el que se encuentran inmersos y que tiene a la música como vía de integración.