Ilu Ros R. I.

«Nadie se imagina el trabajo que hay detrás de un libro ilustrado»

La Escuela de Arte de Almería acoge hoy, a las 19 horas, una charla de la artista junto a los gráficos Chema Hedrera y Javier Leal con entrada libre

Leticia M. Cano

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:46

Tan solo era una niña cuando comenzó a trazar sus primeras líneas en un lienzo en blanco. Su momento de calma. Su imaginación brotaba con ... líneas irregulares que carecían de sentido, pero eso, en aquel momento, daba igual. Para ella sí lo tenía. No era solo un juego de niños. Era su vida, su afición, su vocación y su forma de ver el mundo. Sus manos no seguían el mismo ritmo que las de los demás. Sus líneas congeniaban como el «click» de una última pieza en un puzzle y allí, entre lo que parecía algo cotidiano, encontró el sentido de su vida que ahora recuerda con nostalgia: «Siempre he tenido mucha sensibilidad con respecto al arte».

