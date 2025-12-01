«Nadie se imagina el trabajo que hay detrás de un libro ilustrado»

Tan solo era una niña cuando comenzó a trazar sus primeras líneas en un lienzo en blanco. Su momento de calma. Su imaginación brotaba con ... líneas irregulares que carecían de sentido, pero eso, en aquel momento, daba igual. Para ella sí lo tenía. No era solo un juego de niños. Era su vida, su afición, su vocación y su forma de ver el mundo. Sus manos no seguían el mismo ritmo que las de los demás. Sus líneas congeniaban como el «click» de una última pieza en un puzzle y allí, entre lo que parecía algo cotidiano, encontró el sentido de su vida que ahora recuerda con nostalgia: «Siempre he tenido mucha sensibilidad con respecto al arte».

Ilu Ros nació en Murcia en 1985, pero pronto inició una marcha por el mundo que aún no ha llegado a su fin. Estudió Bellas Artes y Comunicación Audiovisual en la Universidad de Granada y, aunque siempre se ha considerado una amante del arte, se adentró en lo audiovisual para encontrar más salidas profesionales.

Quizás no formaba parte de su camino conformarse con lo estipulado, sino perseguir sus sueños incansablemente a pesar de las dificultades. Terminó sus estudios en plena crisis y, «como tantos jóvenes», tuvo que emigrar para encontrar trabajo.

Lo que iba a ser un viaje de un año a Londres se alargó por siete más. Se marchó en 2011. Allí encontró trabajo para mantenerse, pero no para ser lo suficientemente feliz. Mientras aprendía inglés descubrió, sin saber muy bien cómo ni cuándo, que se había perdido. Presa de la juventud, las dudas, la incertidumbre y la inestabilidad que rodean el momento de cualquier graduado que aún no ha encontrado su camino. Aunque ella sí lo había hecho. El problema era convertir su sueño en su propio trabajo. «Y a veces he pensado que a lo mejor debería dejarlo», adelanta.

Se dedicó a la hostelería. Una profesión castigada que le robaba el tiempo de su vida. Pero un día, en Londres, decidió volver a dibujar. Retomar aquello que había empezado y que dejó a medias. Como si algo en su cabeza le recordara que tenía una deuda pendiente.

Fue entonces cuando pudo sostener su pasión. Sabía que no debía soltarla. Pequeños pasos la hacían avanzar hacia donde hoy se encuentra y, entre encargos, comenzó a tener algunos ingresos que alegraban por partida doble. Algunos particulares le pedían retratos e incluso llegó a hacer exposiciones en Londres.

Con el tiempo llegaron encargos «mejor pagados» y con ellos en reconocimiento propio. El sentirse capaz y el comienzo del valor de su propio arte. «Todavía me cuesta reconocer que me dedico a ello y siempre estamos con la duda de si será posible seguir», explica a IDEAL.

Sus inicios no fueron sencillos. Su primer libro se gestó en Inglaterra. Cada madrugada —que era cuando ella se despertaba para trabajar— su objetivo se veía un poco más difuso. No sabía si merecería la pena, pero siguió.

Cuando terminaba su larga jornada laboral, llegaba a casa y comenzaba a ilustrar su primer libro. Su ilusión estaba intacta y entre trazado y trazado comenzó a encontrarse. En cada historia, en cada viñeta, en cada pincelada. Allí estaba ella. Ella y su pasión.

Es en su nueva obra 'Una casa en la ciudad' donde narra e ilustra su vida. Sus idas y venidas, la locura de la creación, la falta de tiempo, la precariedad y la vorágine. En este libro desvela las entrañas de su vida.

Ilu Roa encuentra su inspiración en su vida cotidiana, en las historias que le cuentan los más cercanos, en las cosas que le pasan y en los libros que lee: «En realidad creo que no depende tanto de lo que veas, sino en la forma con la que miras el mundo».

«Para mí la inspiración está en muchos lugares, pero solo hay que ponerse a prestar atención a los detalles», recalca con pasión. Hoy lleva esa pasión hasta la Escuela de Arte de Almería. Allí compartirá su trayectoria, sus referencias estéticas y técnicas de ilustración ante el alumnado de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Carlos Pérez Siquier, acompañada por los artistas gráficos y docentes Chema Hedrera y Javier Leal.

«Voy a hablar con ellos. Espero ayudar porque me imagino las dudas que tendrán con la profesión y yo también he estado ahí, en ese lugar, y quiero responder a las preguntas que puedan tener», cuenta con ilusión.

Además, explicará cómo llegó a ilustrar obras de Federico García Lorca que, adelanta que surgieron de una conversación con su editora. Aunque no solo ha diseñado modelos para obras creadas, sino que también ha sido autora. Entre premios y reconocimientos, la murciana continúa con nuevos proyectos que aún no puede desvelar.

Cuando publicó 'Federico', una biografía ilustrada de García Lorca, se convirtió en un fenómeno editorial, alabado unánimemente por la crítica, los libreros y los lectores, y galardonado con el premio Libro Murciano del Año.

Ahora, con el paso del tiempo, es consciente del lugar que ha obtenido, la situación en la que se encuentra y el ejemplo que supone para el resto de soñadores. Los que quieren vivir de su vocación.

También ha creado su propia web donde vende láminas por encargo y donde da rienda suelta a su imaginación. Esa que tanto futuro le ha prometido y otorgado.

«He tenido mucha suerte. Siempre han reconocido mi trabajo», dice convencida. Como si no fuese ella la que madrugó, luchó y se arriesgó. «Federico marcó un antes y un después. Me dio un empujón para poder salir adelante. Me siento muy querida en esta profesión que tiene tantas dificultades», sentencia agradecida.

Su lienzo, ese que estaba en blanco y que trazaba con tanto cariño desde pequeña, comienza a ser una gran obra de arte. El arte de su propia vida.