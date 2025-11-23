Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Premiados en la gala del Club Taurino Veratense. IDEAL
Toros

La huella que vuelve: Jorge Martínez y el eco constante de Vera

El matador recibe por segunda vez el Premio Antonio Carmona como Triunfador de la Feria de San Cleofás en una clausura cultural con memoria, prestigio y homenaje

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:29

La consolidación de un nombre dentro de una plaza no siempre responde a una simple secuencia de triunfos; a veces obedece a una suerte de ... vínculo entre el torero, la afición y el escenario donde sus faenas quedan impresas con un acento especial. Ese es el caso de Jorge Martínez, cuya conexión con la Feria de Vera volvió a quedar refrendada con la concesión del Premio Antonio Carmona al Triunfador de la Feria 2025, un reconocimiento que ya obtuvo en 2023 y que reafirma la continuidad de una relación artística que no deja de crecer. El galardón fue entregado el viernes durante el acto de clausura de la XV Semana Cultural del Club Taurino Veratense, celebrado en Terraza Carmona, donde se dieron cita figuras destacadas del ámbito taurino y representantes institucionales en un ambiente solemne y de profundo respeto a la tradición.

