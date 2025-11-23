La huella que vuelve: Jorge Martínez y el eco constante de Vera

La consolidación de un nombre dentro de una plaza no siempre responde a una simple secuencia de triunfos; a veces obedece a una suerte de ... vínculo entre el torero, la afición y el escenario donde sus faenas quedan impresas con un acento especial. Ese es el caso de Jorge Martínez, cuya conexión con la Feria de Vera volvió a quedar refrendada con la concesión del Premio Antonio Carmona al Triunfador de la Feria 2025, un reconocimiento que ya obtuvo en 2023 y que reafirma la continuidad de una relación artística que no deja de crecer. El galardón fue entregado el viernes durante el acto de clausura de la XV Semana Cultural del Club Taurino Veratense, celebrado en Terraza Carmona, donde se dieron cita figuras destacadas del ámbito taurino y representantes institucionales en un ambiente solemne y de profundo respeto a la tradición.

La ceremonia estuvo enmarcada en una jornada que combinó análisis, memoria y reconocimiento, y que tuvo como eje la mesa redonda titulada 'Reflexiones de la Temporada 2025'. Coordinado y moderado por el periodista Manolo Guillén, director del podcast 'Hasta el toro todo es rabo', el encuentro reunió sobre la mesa al propio Jorge Martínez; a Ruiz Manuel, director de la Escuela Taurina de Almería y gerente de las plazas de toros de Vera y Roquetas; a Francisco Carmona, presidente del Club Taurino Veratense; Ginés Carmona, representante de la familia Carmona y anfitrión del evento en Terraza Carmona; además del alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, encargado de proceder a la clausura oficial de la Semana Cultural. La composición del panel reflejó el peso que tiene la feria dentro del calendario taurino provincial, así como la importancia que Vera otorga a mantener vivo el legado.

Por unanimidad

El jurado falló por unanimidad otorgar el premio a Jorge Martínez «por su destacada actuación durante la lidia del 28 de septiembre, en un encierro de Salvador Domecq». En su valoración, el jurado puso especial énfasis en la profundidad, el temple y la entrega demostrada por el matador, subrayando que su labor con el quinto toro, aunque no pudo ser rubricada con la espada, fue considerada «de una enjundia y valía fuera de lo común». Esta apreciación quedó reflejada en la crónica incluida en el acta, que reivindica la dimensión artística de una faena que logró superar el tránsito de lo meramente técnico para instalarse en la memoria taurina de la plaza.

La encargada de entregar el trofeo fue Manola Baraza, matriarca de la familia Carmona, depositaria de una tradición que desde hace décadas sostiene el prestigio de unos premios referencia indiscutible dentro de la Feria de San Cleofás. El gesto, cargado de simbolismo, reforzó la continuidad de una estela familiar y cultural que distingue estos galardones de otros reconocimientos taurinos de la provincia.

Un homenaje necesario

El acto de clausura reservó también un espacio de especial emotividad para homenajear a Francisco de Paula de Haro García, quien durante más de una década ejerció como secretario del Club Taurino Veratense y cuyo desempeño profesional incluyó igualmente una extensa trayectoria como veterinario de la Plaza de Toros de Vera. Su fallecimiento dejó un vacío profundo entre aficionados y profesionales del entorno taurino local, por lo que el Club decidió rendirle un tributo duradero mediante la creación del nuevo Premio 'Paco de Haro' al Mejor Toro de la Temporada en Vera. En esta primera edición, el reconocimiento recayó en el ganadero Salvador Domecq por el toro considerado de mayor bravura y calidad en la plaza en 2025.

La institución taurina destacó que este nuevo galardón pretende honrar la memoria de una figura esencial en la vida interna de la organización y subrayar la importancia del toro como eje fundamental de la fiesta, potenciando así la visibilidad del trabajo ganadero y el cuidado por los valores que sostienen la esencia misma del toreo. La elección de Salvador Domecq como primer ganador del premio refuerza esta línea argumental, en consonancia con la relevancia artística del encierro que ya había sido determinante en la designación de Jorge Martínez como triunfador de la feria.

Unos premios con historia

Los Trofeos Taurinos Antonio Carmona, creados en 1997, han acumulado una trayectoria que los sitúa entre los reconocimientos más prestigiosos. A lo largo de sus XXVII ediciones han distinguido a matadores de renombre como Ortega Cano, El Juli, Pepín Liria, Morante de la Puebla, El Fandi, Manuel Escribano, Miguel Ángel Perera o Paco Ureña, entre otros muchos. Su permanencia en el calendario y la continuidad de la familia Carmona como motor organizativo han permitido consolidar un vínculo emocional y cultural que convierte cada edición en una cita esperada tanto por los profesionales como por los aficionados.

La presencia de Jorge Martínez en esta nómina selecta adquiere especial relieve al tratarse de su segundo galardón, hecho que confirma su creciente relevancia en la feria veratense y lo sitúa ya en un lugar destacado dentro del imaginario taurino local. La confluencia entre su madurez artística, la valoración unánime del jurado y la emoción colectiva que desprendió el acto convierten esta edición 2025 de los Premios Antonio Carmona en una de las más significativas de los últimos años, reforzando la idea de que Vera continúa siendo un espacio donde la tradición taurina no solo se respeta, sino que se renueva con cada gesto, cada faena y cada nombre que sube al escenario para recibir un trofeo cargado de historia.