Hombres G y Rusowskym, últimas incorporaciones al cartel de Cooltural Fest 2026

El Espacio Alma, símbolo de igualdad, ha sido escenario de dos nuevas incorporaciones de relumbrón para el festival más inclusivo de Europa

María Paredes Moya

Almería

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:04

Comenta

Es una línea de trabajo iniciada hace varias ediciones pero, por si hubiera la menor duda Cooltural Fest 2026 ha reforzado hoy su carácter intergeneracional ... con la entrada en el cartel de dos nombres de auténtico relumbrón, pero muy distintos entre sí. Por un lado, la veteranía, experiencia y carisma a los dos lados 'del charco' de Hombres G y, por otro, la juventud y el toque más trap, urbano y pop moderno de Rusowsky, una de las revelaciones de los últimos tiempos dentro de estos géneros. Dos nombres dirigidos a sectores de público distintos que, por qué no, pueden descubrir o disfrutar también de dar cabida a todo tipo de músicas dentro de un cartel tan variado y trabajado como el que prepara cada edición Cooltural Fest.

