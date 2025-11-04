Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Participantes en la inauguración de la muestra en el Archivo Provincial de Almería. R. I.

La historia gitana centra la nueva exposición del Archivo Provincial de Almería

La muestra puede visitarse hasta el 26 de noviembre y, en ella, se hace un recorrido por la memoria y la contribución de este pueblo a la historia de Andalucía

R. I.

Almería

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:22

Comenta

El Archivo Histórico Provincial de Almería, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, acogió el lunes la inauguración de ... la exposición 'Una mirada diferente a través de la historia gitana', organizada por la Asociación Dosta con el patrocinio de la propia Consejería.

