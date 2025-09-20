Los hermanos Morente ofrecen en Almería un sentido homenaje a su padre El espectáculo, celebrado este viernes en el Claustro de la Catedral, colgó el cartel de 'no hay entradas'

María Paredes Moya Almería Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:46 Comenta Compartir

Éxito rotundo. Las entradas para 'Sacromonte en el Claustro' se agotaron en tiempo récord, algo que presagiaba lo que la noche del viernes deparó en un marco inigualable como es este rincón de la Catedral de Almería. Y así fue.

La citada demanda superó las expectativas de este espectáculo organizado por el Ayuntamiento de Almería con la colaboración de la Diputación Provincial y la Taberna Sacromonte. Y sobre las tablas del escenario, sin lugar a dudas, se cumplieron todos los pronósticos. Sobre el mismo, tres hermanos que por vez primera compartieron su voz en nuestra capital. Estrella, Kikí y Soleá derramaron duende, arte y mucho sentimiento en una emocionante noche mediante la cual recordaron a su malogrado padre Enrique Morente, uno de los más importantes artistas del flamenco español.

La cita, pionera en la ciudad, ha servido para deleitar a los casi 500 almerienses reunidos en el Claustro con el soniquete y el espectáculo de cada uno de los hermanos Morente para recordar el legado de su progenitor. El espectáculo ya proyectado la imagen de Almería como epicentro de encuentro cultural y del talento, convirtiendo a la ciudad en protagonista a nivel nacional del cante flamenco.

Estrella Morente embriagó la Catedral con su voz potente y elegante, conquistando un escenario más como viene siendo habitual. Kiki, con un estilo único y personal, rindió homenaje a sus raíces con su sello propio, mientras que Solá sorprendió con su actuación versátil, con sello flamenco mezclado con lo alternativo y lo experimental.

Durante dos horas, aproximadamente, Sacromonte en el Claustro se ha convertido en una celebración de la cultura, de la música, del arte y de la herencia artística de una de las sagas más emblemáticas. Ha sido una mágica noche que ha reunido a distintas generaciones de espectadores en torno a la pasión, la emoción y el cante de los Morente.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha agradecido «el apoyo del público, superando todas nuestras expectativas, para disfrutar de este magnífico concierto». El edil, del mismo modo, ha destacado que, por primera vez, «los tres hermanos Morente se hayan unido, en Almería, por primera vez, para rendir un sentido homenaje a la figura de su padre, Enrique, eligiendo para ello además un escenario como es el Claustro, que se ha abierto a la sociedad almeriense para esta cita tan maravillosa».

Por su parte, el vicepresidente y diputado de Turismo, Fernando Giménez, ha asegurado que este evento es un ejemplo de colaboración institucional y público privada. «Tenemos un firme compromiso con la cultura y el patrimonio de nuestra tierra, y el flamenco es un pilar fundamental en este ámbito. Lo demostramos con proyectos como el Museo del Realismo Español Contemporáneo MUREC y por nuestra apuesta decidida por la promoción y difusión de las iniciativas culturales que nacen en la provincia y resaltan el gran legado de nuestra tierra. Nuestro deber es respaldar y dar visibilidad a ese talento que hace de Almería sea un referente cultural dentro y fuera de nuestra provincia.»

«Es un honor para Almería recibir a la familia Morente para que 'Noches en el Sacromonte', sea además de un espectáculo del más alto nivel, un reclamo turístico para nuestra tierra. Esta actividad «refuerza la unión entre tradición, arte y cultura en un escenario único, proyectando la imagen de Almería como un epicentro de encuentro cultural y de manantial de talento».

Por parte de la organización, María Segura ha agradecido «a todas las administraciones por hacer posible esta noche tan mágica y, como no, a los Morente, una familia con la cual tenemos mucha vinculación y que para nosotros ha sido especial». La respuesta de los almerienses «ha sido increíble, con todo vendido desde hace muchos días, algo que debemos de agradecer sin lugar a dudas y que nos demuestra que este espectáculo ha generado muchísima expectación e impacto desde el principio».