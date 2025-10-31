'Nosotros', de Helna Taberna, la neva cita de 'Encuentros con directores de cine'

El ciclo 'Encuentros con directores de cine' de Almería recibe el lunes, 3 de noviembre, a la directora Helena Taberna y su película 'Nosotros'. La ... proyección y coloquio posterior con el público tendrá lugar a las 20 horas en el Teatro Cervantes de Almería con entrada libre hasta completar aforo. Asimismo, Helena Taberna participará en un encuentro con el alumnado de la Escuela de Arte y Superior de Diseño 'Carlos Pérez Siquier' como parte del programa de visitas a centros educativos que organiza este ciclo cinematográfico para acercar los últimos estrenos del cine español a los más jóvenes.

'Nosotros', ha explicado la Fundación Unicaja en un comunicado, reconstruye la historia de un amor empezado por su final. Ángela y Antonio son una pareja que, como tantas, se enamoró, vivió con ilusión, tuvo hijos, se esforzó para no rendirse y cayó varias veces. Cuando el amor termina, surgen las preguntas: ¿Dónde se torció todo?, ¿cómo hemos acabado así? En un viaje por las luces y las sombras de su relación, Ángela y Antonio luchan contra el paso del tiempo, las interferencias del deseo o la idealización del amor.

Taberna es directora, guionista y productora. En su trayectoria destacan los largometrajes de ficción 'Yoyes', 'La buena nueva' o 'Acantilado' y los documentales 'Extranjeras', 'Nagore' y 'Varados'. Los temas sociales abordados en sus películas golpean y conmueven, generando la complicidad y provocando la reflexión en espectadores de diferentes países y culturas.

Ha sido cofundadora de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA). Su filmografía ha recibido numerosos premios en festivales internacionales, tras su reciente estreno. Nosotros, basada en 'Feliz final' de Isaac Rosa, ha sido galardonada con el premio del Silver Film Festival de Bilbao y el premio del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián.

Un cuarto de siglo acercando el mejor cine español

El ciclo 'Encuentros con Directores de Cine' de la Fundación Unicaja lleva más de un cuarto de siglo acercando el séptimo arte a la ciudadanía de la mano de sus realizadores. Más de 80.000 personas han podido disfrutar de esta experiencia cinematográfica en ciudades como Almería, Málaga y Cádiz. Con más de 200 encuentros celebrados, en este ciclo han participado más de un centenar de cineastas como Fernando Trueba, Javier Fesser, Fernando Colomo, Carlos Saura, Ángeles González Sinde, Gracia Querejeta, Paula Ortiz, Belén Macías, Mabel Lozano o Ana Murugarren, entre otros.