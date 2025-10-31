Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

'Nosotros', de Helna Taberna, la neva cita de 'Encuentros con directores de cine'

El Teatro Cervantes acoge la proyectión y posterior coloquio de la película, dentro de esta actividad de la Fundación Unicaja

R. I.

Almería

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:52

Comenta

El ciclo 'Encuentros con directores de cine' de Almería recibe el lunes, 3 de noviembre, a la directora Helena Taberna y su película 'Nosotros'. La ... proyección y coloquio posterior con el público tendrá lugar a las 20 horas en el Teatro Cervantes de Almería con entrada libre hasta completar aforo. Asimismo, Helena Taberna participará en un encuentro con el alumnado de la Escuela de Arte y Superior de Diseño 'Carlos Pérez Siquier' como parte del programa de visitas a centros educativos que organiza este ciclo cinematográfico para acercar los últimos estrenos del cine español a los más jóvenes.

