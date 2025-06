Guardianes de la historia escrita de Almería

Alicia Amate Almería Domingo, 15 de junio 2025, 12:13 Comenta Compartir

Cualquier documento escrito alberga parte de la historia de todos. Una carta, un plano, un albarán, una escritura de propiedad, un contrato de compraventa... El paso del tiempo siempre deja rastro y su conservación depende, en gran parte, del buen hacer de los responsables de los archivos públicos, que en estos días se han abierto de par en par para dar a conocer el trabajo que se realiza en estos espacios, quizás menos conocidos de lo que debieran, sobre todo, dada la relevancia –por su contenido o antigüedad– de los documentos que conservan.

IDEAL ALMERÍA, por del Día Internacional de los Archivos, que se conmemora cada 9 de junio, ha visitado el dependiente de la Junta de Andalucía, que alberga siglos de protocolos notariales, expedientes educativos o libros de cuentas, entre otros muchísimo tesoros.

Sonia Bordes, su directora desde hace un año, tiene claro que la misión que asume el personal de este centro es primordial para la preservación del patrimonio y defiende el formato escrito como el que más garantía de perdurabilidad ofrece, al menos, de momento. «Aquí tenemos documentos de 1519. El papel existe, las letras se ven. De lo digital no sabemos nada, no sabemos qué va a pasar dentro de unos años», explica y pone como ejemplo el caso de las cintas magnéticas, que «han tenido una vida muy pequeña».

El principal inconveniente es el espacio. Nunca es suficiente. Solo el Catastro de Ensenada del municipio de Vera ocupa siete volúmenes bien extensos y se conservan los relativos a todos los municipios (de la época) de la provincia, por poner un ejemplo. La documentación se recibe constantemente y toda debe ser analizada, catalogada y custodiada debidamente. «Aquí hay un poco de hueco porque es para los protocolos notariales que llegarán», señala Sonia Bordes en uno de los recovecos de las incontables estanterías móviles que se reparten por el sótano del enorme y laberíntico edificio de la calle Campomanes de la capital. Cada año se añaden al archivo de laJunta de Andalucía los protocolos que cumplen cien años, es decir, toda la actividad notarial de cada año en cada uno de las demarcaciones de la provincia almeriense. Miles y miles de folios que necesitan su propio lugar.

De acuerdo a la información publicada por la Administración andaluza, este archivo almeriense cuenta con más de 9.700 metros lineales de estantes, de los que unos 550 están aún disponibles. En conclusión, se deben buscar alternativas para ir creciendo en un futuro no muy lejano. Mientras esto ocurre, el sistema sigue funcionando al detalle.

Impresiona sobremanera adentrarse en las distintas dependencias de las cinco plantas del readaptado Palacio de los Vizcondes del Castillo Almansa, donde se conservan debidamente codificados siglos de historia documental de Almería, disponibles para cualquier ciudadano que reclame su consulta. No en vano, se trata de un recurso público. «Servimos tanto a investigadores como a ciudadanos», señala la directora, acostumbra a atender a diario a interesados en consultar alguno de los libros o documentos.

«Hay todo tipo de consultas aunque, sobre todo, viene gente a ver el catastro porque tiene, por ejemplo, algún problema con un terreno», explica sobre la petición más habitual entre los no investigadores, quienes, por lógica, encuentran obstáculos a la hora de interpretar los escritos más antiguos.

«Normalmente, la gente que trabajamos en un archivo histórico tenemos que tener formación paleográfica porque cualquier persona que venga a consultar, normalmente saben pero también pueden necesitar un poco de apoyo, y es uno de los servicios que hay que ofrecer», especifica. ¿Y esto como se aprende? «Leyendo, se aprende a base de leer. El primer día no lees absolutamente nada, a los dos días lees tres palabras, y cuando llevas treinta años, pues lees con facilidad», simplifica.

Eso sí, entre los volúmenes y documentos archivados, hay algunos restringidos al público, bien porque la información que recogen aún debe ser conservada bajo secreto por protección de datos; o bien, sencillamente, porque el papel en cuestión está en mal estado porque «a saber dónde se guardó en el pasado».

Un código de colores sirve para indicar de qué tipo de documentación se trata. Cuando se gestiona un material tangible y de tal envergadura, tener un orden establecido es una cuestión tan primordial como el sistema contra incendios que es imposible ignorar cuando se camina entre las distintas salas. El color azul determina los libros y documentos consultables, el rojo, los digitalizado y el negro, aquellos que no se pueden manipular. Así que, desafortunadamente, se puede dar el caso de que una persona solicite acceso a un libro o documento determinado que, por su estado de conservación, es imposible de manipular.

El objetivo de este tipo de almacenamiento de información no es otro que evitar que esto pueda ocurrir, cumpliendo con la legalidad. «Cuando no había Ley dePatrimonio Histórico, igual se destruía la documentación, que se destruía un castillo, o se vendía...», recalca sobre un tiempo no tan pasado que, irremediablemente, recuerda a lo ocurrido con el Castillo de Vélez Blanco.

Esta mismo norma, añade, obliga al ciudadano de a cumplir ciertas medidas. «Cualquier poseedor de patrimonio documental está obligado a custodiarlo y, después, si quiere donar, puede hacerlo», comenta. De hecho, es común que contacten con esta institución para ofrecer materiales históricos, unos válidos para este archivo, otros no tanto pero todos con su inherente importancia histórica.

Entrada en el siglo XXI

La tecnología digital ha cambiado, sin lugar a duda, el modo en que se tratan los archivos históricos. Cada vez hay más documentos digitalizados, lo que no solo permite preservar los originales más adecuadamente sino que, además, hace posible llegar a más personas interesadas en conocerlos. A oscuras, en una de las habitaciones del palacio de la calle Campomanes, una luz confirma que ahí se está trabajando en este proceso para adaptar al siglo XXI escritos centenarios.

«Se va digitalizando poco a poco», indica la directora del Archivo almeriense, que explica que se está realizando este procedimiento en base a las demandas de las consultas para favorecer que se utilice este sistema en lugar de recurrir al papel. Es un trabajo tedioso. Se escanea página a página con el objetivo de garantizar que toda la información que aparece en ellas sea perfectamente legible.

Actualmente, hay más de 2,2 millones de archivos en los fondos digitales disponibles en la página web de @rchivAWeb, un proyecto de laConsejería de Turismo, Cultura y Deporte destinado a la difusión en Internet del Patrimonio Documental Andaluz.