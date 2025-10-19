Alicia Amate Almería Domingo, 19 de octubre 2025, 00:41 Comenta Compartir

Guadalupe Sánchez (Almería, 1978) es voz y rostro de Televisión Española en Almería. Periodista de formación y vocación, ha decidido tirarse a la piscina de cabeza con su primera novela, '10.000 millas en los zapatos'. Un relato erótico que, asegura, funciona: «Todo el mundo se ha puesto cachondo».

-¿Qué le ha llevado a escribir un novela?

-La verdad es que, desde hace mucho tiempo, tengo a amigas diciéndome que tengo que escribir una novela y yo tenía ese gusanillo. Me gusta mucho leer pero no me veía capacitada, síndrome del impostor… ese rollo. Entonces, cuando llegó la pandemia, ese bonito momento en el que todos nos paramos… Siempre mi excusa era es que no tengo tiempo, es que tengo miles de cosas que hacer… Pero ahí no había nada que hacer y dije, bueno, pues igual este es el momento. Pero antes de ponerme a escribir dije, 'yo me quiero formar' e hice una serie de cursos de escritura creativa en varias escuelas de escritura, que ahora hay muchas online y son eh muy buenas, un poco para tener herramientas, digamos, y sentirme más segura a la hora de de escribir. Y a partir de ahí, pues empecé a escribir y hemos llegado hasta aquí.

-¿Cómo es ese proceso de pasar de contar el día a día como periodista a inventar un mundo totalmente nuevo?

-Pues es como cuando te quitas el sujetador. Es una sensación como de libertad y de no estar encorsetado. Yo soy muy informativa porque toda mi carrera la he dedicado a informativos. Tengo muy claro el intentar contar en el mínimo tiempo posible lo máximo posible y ayudar a la gente a que entienda lo que pasa a su alrededor. Así es como yo defino como mi trabajo. Entonces, no he tenido ese miedo al 'blanco' que puede tener una persona ajena a un mundo como el nuestro. Es decir, a mí, una página en blanco no me da miedo porque cada día me enfrento a eso. Pero sí es verdad que es un ejercicio mucho más libre y también da mucho más miedo porque aquí aunque hay unas reglas, en general, tú puedes jugar con las reglas, puedes jugar con lo que pasa, puedes dejarte como fluir, llevar. Es mucho más liberador y también mucho más arriesgado.

-La idea de comparar relaciones con zapatos que plasma en su novela, ¿de dónde surge? ¿Es algo que tenía ya en mente o fue repentina?

-Siempre he tenido la sensación de que había una conexión entre el género masculino y los zapatos, quizá porque son como objetos de deseo, ¿no? Y también los zapatos son algo aspiracional. Te enamoras de unos zapatos, eso lo hemos oído mucho. Igual no hemos oído la comparativa entre una relación o un hombre y un zapato, pero sí que hemos oído lo de buscar la horma de tu zapato. Los zapatos son como un objeto cotidiano y las relaciones también son cotidianas, cosas que nos pasan a todos. Así que surgió solo; o sea, yo no lo tenía en mente pero, luego, pues está la relación que te hace rozadura, que podríamos decir que es una relación tóxica, por ejemplo; está este ese chico, a lo mejor que de entrada no te llama mucho la atención, pero luego descubres que es supercómodo, como un zapato, que también te puede pasar; u otro que tú crees que que va a ser comodísimo y termina haciendo una ampolla.

-Aclarada esta premisa, ¿qué se van a encontrar los lectores?

-Vamos a partir de que es una novela erótica y, además, quiero que quede claro que es bastante explícita porque, aunque parezca mentira, en estos primeros roces de la novela me he encontrado con cosas que creía que ya estaban superadas. Pero no. Partiendo de la base que es una novela erótica, no es una novela erótica como un elemento de rebeldía, sino como un elemento de normalización de una parte de nuestra vida. Cuenta la vida de una manera cronológica de su protagonista, que se llama Alma Hidalgo, que va haciendo un recorrido desde su inocencia de los 17 años hasta aproximadamente los 40, la mediana edad. Va contando su vida y sus aventuras y desventuras con los hombres y con el sexo y siempre va acompañada de unas amigas, que son las que la sostienen.

-Las amigas, que no falten…

-Es que, en realidad, es una historia en la que el acento o el protagonismo lo tienen las mujeres, las relaciones de amistad y la red de apoyo que existe entre las mujeres. Yo siempre digo de la novela que es una historia de amor, sí, pero como no te la imaginas porque, normalmente, este tipo de de novela, o la literatura en general, es chico le gusta a chica, chica le gusta a chico, hacen 'match', hay una serie de inconvenientes y, al final, terminan juntos. Esto no va de eso. Esto va de una historia de amor, de autoamor, digámoslo. Esto que está ahora también muy de moda. Entonces, pues básicamente, te va contando todos los descalabros que le pasan a lo largo de esos años en los que no encuentra la horma de su zapato, vamos a decirlo así, pero llega a un punto en el que se siente bien yendo descalza. Para mí, esto es casi lo más importante que tenemos que aprender en nuestra vida eh yo creo. Y, en ese y en ese ir y venir, pues habla de muchas otras cosas. La novela la puedes leer por encima y quedarte con el tono desenfadado que tiene, esos guiños eróticos y esas comparativas, pero luego abre melones de situaciones que nos podemos encontrar a lo largo de nuestra vida y que, sin demasiada profundidad, puede dar lugar a que a que cuando comparta el libro con una amiga, por ejemplo, con un vino o en un club de lectura, pueden salir lecturas interesantes. Mi idea es que sea un libro para compartir entre amigas.

-¿Quién ha leído ya el libro?

-Todos los manuscritos lo leen una serie de lectores beta. También ha sido un proceso de aprendizaje muy importante, porque había un montón de cosas que yo desconocía como los informes de lectura, elegir una editorial, qué son los lectores beta. Como mi novela era una historia erótica femenina, que se llama así, porque la mayoría de las lectoras son femeninas, yo se la di a leer a cuatro amigas de distinto perfil para que ellas me dieran el 'feedback' de cosas en concreto. A otras les les pregunté cosas concretas que quería saber un poco cómo cómo eso sucedía en la vida real, por ejemplo, un aborto. Y, por supuesto, el libro puede servir para conocer la historia del zapato, de los iconos de los últimos años, para descubrir el universo que hay en el mundo del zapato.

-De zapatos, sí o sí, tenía que hablar…

-Claro, además, me di cuenta, cuando empecé a documentarme, de que no hay muchos libros de referencia. Existe 'Zapatos de la A a la Z', que además no está traducido al español, que ahí está toda la historia de la moda del zapato. Pero en realidad no hay mucha literatura y me resultó difícil llegar a tener información acerca de cada modelo, porque cada modelo tiene su explicación.

-¿Algún hombre entre los primeros lectores?

-Mi compañero de trabajo. Estaba un día haciendo una revisión de la de las cosas que había escrito y cogió el el manuscrito y se lo llevó a casa y me dijo: «Llo voy a leer». Y, sorprendentemente, le pareció interesante y le gustó. A mí eso me sorprendió y, luego, mi chico también lo ha leído y también dice que le ha resultado muy interesante porque ha descubierto la visión femenina de las relaciones. O sea, en general, según me cuentan, los hombres comparten menos la parte sexual, no entran en detalle, cuando nosotras entramos en mucho más detalle, o al menos en mi mundo.

-¿Qué hay de usted en Alma o alguna de las amigas?

-Todo lo que hay en el libro es ficción. Hay algunas cosas que me han pasado o a mí o a mi alrededor y he convertido una esa anécdota en una historia pero no es una novela de autoficción, ni autobiográfica ni ficción autobiográfica, que ahora se lleva mucho. Es una novela de ficción. Pero claro, al final, tienes que tener en cuenta que tú escribes desde lo que eres, desde tus deseos, desde tu imaginación y desde la vida que te ha tocado vivir. Entonces, claro que hay mucho de mí en todo lo que todo lo que hay escrito. Ese libro ha salido de mí de una u otra manera. Luego, a la hora de construir los personajes de las amigas, pues por supuesto que mis amigas van a verse identificadas. Yo creo que Alma Hidalgo es la amiga que todo el mundo querría tener.

-¿Cómo es Alma?

-Es una es una tía luchadora, es una tía con suerte, no suerte en el amor pero ella vive una una vida en la que pasa mucha y y hay cosas buenas y cosas malas pero siempre tiene una actitud de descubrimiento y de valentía ante las cosas. Además, es una una persona que tiene muy claro que la amistad no es el amor de segunda, sino el amor de primera, porque, cuando tienes un problema, las que te salvan son siempre tus amigas.

-¿Y por qué novela erótica así de primeras?

-Pues tiene una explicación que es bastante prosaica. Yo empecé a formarme y, dentro de uno de esos talleres, tenía un profesor que se llama Jorge Corrales que nos puso una serie de ejercicios en los que tenías que escribir de diferentes temas. Había relato fantástico, había un relato con final cerrado… Y llegó el relato erótico. Yo lo escribí y, claro, imagina que yo tampoco soy una tía especialmente explosiva pero, de repente, el profesor, me dijo, «Lupe, lo único que tengo que decir a tu relato es que me expliques cómo lo has hecho, porque yo no sé escribir así. Si alguna vez llegas a decidir dar el paso de escribir un libro, que sepas que este es tu camino».

-Si lo dice el profesor…

-Hay que hacerle caso. Y entonces dije, bueno, pues pues será esto lo que tengo que escribir. Además, sinceramente no es algo que me me cueste especialmente.

-Cuando se habla de sexualidad, tradicionalmente se ha visto desde la perspectiva masculina, ¿se necesita más la mirada femenina?

-Yo no lo he hecho para escandalizar a nadie, yo lo he hecho para normalizar una parte de nuestra vida. He leído también mucha mucha novela erótica hasta hasta escribir la mía y lo que muchas veces ocurre es que, como no sabemos muy bien cómo hacerlo porque no tenemos una educación en la libertad sexual, lo que ocurre es que se empieza a describir que el pie estaba allí, la mano estaba en el otro lado y, de repente, tú no sabes dónde estaba el pie ni la mano… No está resultando fácil de comprender. Yo, lo que he intentado, es dar normalidad con un toque de humor porque. También te diré que efectividad tiene porque todo el mundo se ha puesto cachondo.

-¿Qué papel juegan los hombres en la historia?

-Pues ninguno de los hombres que aparecen en la novela es un personaje muy definido. Lo he hecho a propósito. Son como cosas que pasan, como zapatos; y ellas son las que sostienen la historia. Yo lo quería hacer así: la objetivización del hombre. Pero no como una revancha pero sí que quería que fuera una historia con una impronta muy femenina.

-La pregunta obligada: ¿cuántos zapatos tiene en su armario?

-En mi armario hay muchísimos zapatos. Eesto esto parte de la base de que a mí me gustan muchísimo los zapatos. Evidentemente, no soy Imelda Marcos pero incluso ella mintió en el número de zapatos que tenía. Ahora mismo, puede haber en torno a los 50 fácilmente. Nunca son suficientes.

