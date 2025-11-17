Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fundación Unicaja convoca su XVI Certamen de Artes Plásticas, con 80.000 euros para la compra de obras contemporáneas

Supone un impulso a las carreras tanto de creadores noveles como de media carrera al brindarles oportunidades en el sector profesional para la difusión y puesta en valor de su trabajo

María Paredes Moya

Almería

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:48

Fundación Unicaja ha presentado este lunes la decimosexta edición de su Certamen de Artes Plásticas que, en esta edición, contará con una bolsa de compra ... de 80.000 euros para la adquisición de obras y se sitúa como «una de las convocatorias más prestigiosas de compra en el ámbito de las artes plásticas a nivel nacional», tal y como han valorado desde la entidad.

