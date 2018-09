Frías gana con 'El cielo sin estrellas' el X Certamen Ciudad de Almería Antonio Vidal y Alejandro Frías, con los representantes municipales, ayer. / AYTO. ALMERÍA El Museo de la Guitarra acogió ayer la entrega del premio, en el que ha quedado finalista Antonio Vidal con 'Operación Apofis' MARÍA PAREDES MOYA ALMERÍA Domingo, 16 septiembre 2018, 00:53

La pasión por la literatura se escribe a través del Certamen de Novela Ciudad de Almería, que ha llegado a su décima edición con el atractivo argumento de crecer de 121 a 167 textos presentados de un año a otro y un emocionante desenlace, ayer, en el Museo de la Guitarra.

Música, lectores ávidos de conocer al ganador y dos finalistas... hasta que el segundo teniente de alcalde, el concejal Manuel Guzmán, anunció al triunfador de este año, Alejandro Frías, con el título 'El cielo sin estrellas', y al finalista Antonio Vidal, con 'Operación Apofis'.

Acompañado por la también concejala Lola de Haro, Guzmán manifestó que «el Certamen de Novela Ciudad de Almería quiere ser el altavoz de los autores para que puedan expresarse y, de esta manera, les abrimos la puerta de par en par a la emoción de ver impresas sus obras» y añadió que «no puedo más que felicitar al trabajo que año tras año realiza la asociación Francisco Javier Balbín París y a su presidente, Juan Jesús Gilabert, por su compromiso con la cultura; a la editorial 'Aldevara', por su implicación con este certamen; y a las personas del comité lector, encabezado por su presidente, el catedrático Alfredo Martínez Almécija, que seguro han disfrutado leyendo los textos y lo han pasado mal a la hora de tener que elegir a sólo dos finalistas».

El ganador, Alejandro Frías, ha publicado ya dos novelas, tiene en su haber dos guiones de largometraje cinematográfico y otro de corto.

En su obra, el autor narra, explican desde la editorial, «cómo la primera vez que vio la luz del sol, Kieran tenía doce años. Hasta entonces nunca había tenido la oportunidad de apreciar la belleza de una flor. No sabía qué era un árbol o un arroyo. Ni era capaz de imaginar siquiera un cielo estrellado. Había pasado su niñez encerrado y, al abrazar la libertad, el mundo adquirió de repente una nueva dimensión. La ciudad era tan solo un punto de partida, tal vez la antesala del universo inexplorado que se extendía más allá de sus murallas. No tardaría en comprender que hay prisiones que no están delimitadas por los barrotes de una celda. Más degradantes que los grilletes y más opresivas que la soledad de una mazmorra».

Alejandro Frías explicó que «es una novela que ha estado 20 años primero en el cajón de mi escritorio y luego en el ordenador, y donde profundizo en la idea de esa decisión que debimos tomar y no lo hicimos».

El finalista ha sido Antonio Vidal, natural de Cádiz y de profesión ingeniero técnico industrial. Su novela de intriga digital se ambienta «en un mundo en el que las tecnologías adquieren cada día que pasa un papel más importante, la persona que domine las redes de información se convertirá en el arma más potente y peligrosa. Sobre dos jóvenes piratas informáticos, en colaboración con el CNI español y la CIA norteamericana, recaerá la trascendental misión de detener la conspiración ingeniada por Michael Stampton: el secretario de Defensa de los Estados Unidos de América».

El concurso organizado por la asociación Francisco Javier Balbín París, que rinde un homenaje literario anual a este fallecido policía local, lo edita 'Aldevara' y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, que sufraga los premios: 3.000 euros y publicación del libro para el ganador, y 1.000 euros y edición de su obra, para el segundo.

El acto estuvo presentado por el periodista Alfredo Casas y la música, al violín, de Nadia. Y, con la firma de ejemplares por los dos autores terminó un año más la fiesta de la literatura de Almería, el X Certamen de Novela Ciudad de Almería.