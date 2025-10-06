El fotógrafo almeriense Paco Fernández gana el primer premio de la categoría Paisaje en el Festival MontPhoto Los premios anuales se entregaron el pasado sábado en una gala celebrada en Lloret de Mar, donde se reconoció los trabajos galardonados, seleccionados entre las más de 13.000 imágenes recibidas

María Paredes Moya Almería Lunes, 6 de octubre 2025, 12:39 Comenta Compartir

El Festival MontPhoto ha entregado los premios a las mejores instantáneas de naturaleza y montaña en la gala de su 29ª edición, que se celebró el sábado, 4 de octubre, en el Teatro de Lloret de Mar. Un certamen en el que el fotógrafo almeriense Paco Fernández ha recibido el primer premio en la categoría de 'Paisajes' por su instantánea 'Cono de Arita', mientras que el sevillano Manuel Enrique ha recibido dos menciones de honor en esa misma categoría por Golden Marsh y Delta Abstracto.

Un jurado internacional compuesto por Morgan Heim, Diana Crestan, Heike Odermatt, Francis Pérez y Eladio Rodríguez ha sido el encargado de seleccionar un primer y segundo premio y cinco menciones de honor de cada una de las 11 categorías que conforman el certamen, que este año ha recibido más de 13.000 imágenes de las que se seleccionaron cerca de 100 fotografías de 20 nacionalidades distintas.

Cono de Arita de Paco Fernández

El premio de honor ha sido, por su parte, para la británica Amy Jones por su fotografía de denuncia ecológica Breeding Machine. Es la primera vez en las 29 ediciones del festival que se concede un premio absoluto a una fotografía de denuncia ecológica y la segunda en la que este galardón lo recoge una mujer, lo que evidencia un cambio de mentalidad del jurado y una mayor participación, aunque todavía no equitativa, de mujeres.

Además, 25 autores españoles han recibido premios o menciones honoríficas en alguna de las 11 categorías premiadas.

MontPhoto FEST es, afirman desde la organización, más que un festival de fotografía de naturaleza y montaña: «Es un encuentro para quienes valoran la conservación y la fotografía».

Del 3 al 5 de octubre, los asistentes han disfrutado no en vano de exposiciones, talleres y ponencias de expertos internacionales como Morgan Heim, Samuel Aranda, Rachel Bigsby o Francis Pérez, entre otros.

El festival promueve, además, la conservación y busca inspirar para proteger la naturaleza, compartiendo imágenes e historias que conectan a personas de todo el mundo.