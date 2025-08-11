Los fondos artísticos de Almería capital, al descubierto en el Museo Doña Pakyta Hasta el 19 de octubre, tanto almerienses como visitantes podrán disfrutar de las obras que se exhiben en las distintas dependencias municipales con retratos de Andrea Giuliani

María Paredes Moya Almería Lunes, 11 de agosto 2025, 13:22

El Ayuntamiento de Almería posee una innumerable cantidad de obras artísticas, fruto de décadas de cesiones, que ahora pueden ser contempladas en el Museo de Arte de Almería Doña Pakyta.

Hasta el 19 de octubre, la Sala Camina de este espacio museístico acoge las obras que pueden encontrarse, el resto del año, en las distintas dependencias municipales del Consistorio almeriense.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, acompañado del director del Museo y comisario de esta nueva exposición, Juan Manuel Martín, ha invitado a almerienses y visitantes «a conocer esta importante muestra y adentrarse en la historia que acompaña cada lienzo».

La exposición «consta de doce obras de grandísimo valor, todas ellas, óleos sobre lienzo y pertenecen al Ayuntamiento de Almería», ha indicado el edil responsable de la Red Municipal de Museos. «La muestra contiene nueve obras de la serie 'Retratos' encargados en 1860 por el Ayuntamiento de Almería al pintor italiano Andrea Giuliani con el objetivo de decorar las Casas Consistoriales», ha explicado el concejal. Entre otros muchos, se pueden contemplar retratos de los Reyes Católicos, Colón, Fernando III, Carlos V, Felipe II o Carlos IV.

Además, «la exposición se completa con el otro retrato pintado por Andrea Giuliani y conservado en los fondos municipales como es el de la Reina Regente; y otras dos obras, el retrato de Isabel II, pintado por Francisco Prats y Velasco, y una pintura homenaje al recién nacido príncipe Alfonso XII, realizado en 1857», ha enumerado Pérez de la Blanca.

Juan Manuel Martín ha indicado que «en 1860, el Ayuntamiento encargó a Giuliani, uno de los retratistas más notables que había en la ciudad en ese momento, un conjunto de retratos históricos donde se pudiese vincular la historia de Almería y la historia española».

En concreto, «todos los retratos, los nueve que hizo, se realizaron de un mismo tamaño y con un mismo formato», ha explicado Martín. Además, «esta colección nunca antes se había expuesto en su integridad en un único espacio, por lo que es una ocasión especial para conocer estas obras de Giuliani», ha mantenido.

Andrea Giuliani

Giuliani es un pintor italiano especializado en retratos e historia. Fue corresponsal de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid en 1874. Realizó sus estudios junto a Giovanni Paroni y Jusepe Gazarinni. Residió en Almería y también en Granada, ya que, en 1850, fue nombrado director de la Escuela de Bellas Artes de dicha ciudad.

Remitió asiduamente sus obras a muestras y exposiciones como las Nacionales de Bellas Artes de Madrid y la de la Royal Academy of Arts de Londres de 1853.

En 1867, fue premiado con mención honorífica de tercera clase por su lienzo titulado 'La civilización', que representa figuras alegóricas, personajes históricos, monumentos y descubrimientos más importantes.

Realizó numerosos retratos, entre los que destacan los del duque y la duquesa de Montpensier, el del vizconde de los Villares y de Salvador Reina, entre otros.