FLORES de periferia, de Pedro Almodóvar y Jorge Galindo, en Almería El Centro Andaluz de la Fotografía expone en la Sala AFAL de la capital almeriense la obra de ambos creadores desde hoy, día 28 de junio, hasta el 29 de septiembre A. MALDONADO Almeríla Viernes, 28 junio 2019, 12:58

FLORES de periferia, de Pedro Almodóvar y Jorge Galindo, es la primera muestra que el Centro Andaluz de la Fotografía ha programado para el período estival, dentro de una serie de actividades que incluyen exposiciones, proyecciones y publicaciones. La misma se inicia hoy y finalizará el día 29 de septiembre del presente año.

Paralelamente, se proyectará tanto en hall de la sala como en la Plaza Manuel Falces un video sobre el proceso creativo de este proyecto por parte de Almodóvar y Galindo, presentándose también la publicación que se ha realizado en colaboración con la Universidad de Almería, donde se recogen la totalidad de las imágenes de FLORES de periferia.

Esta exposición es el resultado de un proceso conjunto de dos creadores excepcionales capaces de dialogar y fundirse en un interés compartido por la generación de nuevas obras. Es algo puntual, pero lejos está de ser una simple ocurrencia o anécdota. Dos mundos en dos esferas distintas de la creación que se encuentran para producir un resultado, como mínimo, sorprendente.

Pedro Almodóvar no llega a la creación plástica por casualidad, de la misma forma que tampoco Jorge Galindo comparte su estudio en este peculiar diálogo como algo artificial. Uno no es pintor ni el otro es cineasta; sin embargo, ambos mantienen una fijación por el mundo del otro y se nutren de ellos constantemente y sin complejos. Y es que de la misma forma que no hay en el cine contemporáneo alguien que haya sido capaz de mantener una línea de conexión constante con la creación artística de su tiempo, como la que en toda su trayectoria ha desarrollado Pedro Almodóvar, tampoco hay en la creación pictórica actual alguien tan osado como Jorge Galindo, un pintor obstinado en sostener una apuesta por el diálogo entre la saturación de imágenes que genera esta sociedad y la fuerza de la abstracción sobre el soporte cuadro, denostado por muchos talibanes del arte. Dos personas absolutamente radicales en su labor hacedora de imágenes, en movimiento uno, fijas en el otro, que se funden en un ejercicio inédito con un resultado magnífico, puro, libre.

Jorge Galindo es, sin duda, uno de los más destacados artistas de la pintura de las últimas décadas en España. Desde sus primeras obras, expuestas a mitad de los ochenta, intercala la pintura con los collages fotográficos. La obra de Galindo esta próxima a la abstracción gestual, concediéndole una especial relevancia a las intervenciones del azar y los aspectos matéricos.