Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Actuación de Lucía Rey en Almerijazz. R. I.

Flamenco, góspel, ritmos latinos y todo el jazz en las útimas citas de Almerijazz

El festival encara su último fin de semana con las actuaciones de Tito Alcedo y Nono García, Jacky Terrason Trío, Tino di Geraldo & Friends y el broche de oro del Coro Góspel y Big Band Clasijazz

M. P. M.

Almería

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:44

Comenta

El XXXIII Festival Internacional Almerijazz afronta su recta final este fin de semana con una completa programación, en la estela de las actuaciones ya ofrecidas ... en este ciclo musical que, cada año, llena la capital del mejor jazz. Desde este jueves hasta el domingo, la programación incluye las actuaciones de Tito Alcedo y Nono García, Jacky Terrason, la unión de Tino Di Geraldo, Caramelo de Cuba, Perico Sambeat y Peter Oteo y, como broche, el Coro Góspel y la Big Band Clasijazz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Local de Adra detiene a un individuo por allanamiento de morada
  2. 2 El homicida de Antonio Campos lo golpeó con un bloque de hormigón en un paraje de San Agustín
  3. 3 La Junta adjudica por casi 3,4 millones la obra del colector general y la nueva EDAR de Cantoria
  4. 4 El alcalde de El Ejido pide al Gobierno un estudio de viabilidad del tren de cercanías para el Poniente
  5. 5 Catorce años de cárcel por agresión sexual a la hija de su pareja desde los nueve años
  6. 6 Localizan en una zona de difícil acceso de Pulpí a una persona de avanzada edad desaparecida
  7. 7 Los ediles de PSOE y Podemos abandonan el Pleno de Almería por la moción de Gaza
  8. 8 Roquetas impulsa la gestión ética de las colonias felinas con la aplicación del método CER
  9. 9 Roquetas instala más de 180 nuevos nichos en los cementerios
  10. 10 La calle de Almería que pide mantenimiento de una forma original: «Y el arreglo, ¿para cuándo?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Flamenco, góspel, ritmos latinos y todo el jazz en las útimas citas de Almerijazz

Flamenco, góspel, ritmos latinos y todo el jazz en las útimas citas de Almerijazz