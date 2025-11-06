Flamenco, góspel, ritmos latinos y todo el jazz en las útimas citas de Almerijazz

El XXXIII Festival Internacional Almerijazz afronta su recta final este fin de semana con una completa programación, en la estela de las actuaciones ya ofrecidas ... en este ciclo musical que, cada año, llena la capital del mejor jazz. Desde este jueves hasta el domingo, la programación incluye las actuaciones de Tito Alcedo y Nono García, Jacky Terrason, la unión de Tino Di Geraldo, Caramelo de Cuba, Perico Sambeat y Peter Oteo y, como broche, el Coro Góspel y la Big Band Clasijazz.

Las entradas para todos estos espectáculos, ha recordado el Ayuntamiento de Almería en una nota, se encuentran a la venta en la taquilla municipal del Teatro Apolo o en la plataforma de venta online del Área de Cultura, almeriaculturaentradas.es. También lo estarán en las taquillas de cada espacio escénico desde una hora antes del inicio de los espectáculos.

El Teatro Apolo recibe este jueves, a las 20.30 hroas a Tito Alcedo y Nono García. Estos dos guitarristas y compositores de Barbate son reconocidos a nivel internacional y han colaborado con grandes nombres de la música popular actual. Este año, además, reciben el reconocimiento 'Georgia Jazz Club en memoria de Serafín Cid'.

Una larga trayectoria, juntos y por separado, jalonada con diversos premios y reconocimientos y que se manifiesta en sus discos personales y en sus conciertos. En su primera grabación conjunta muestran al desnudo y en directo sus múltiples referencias de la música popular como el jazz, el flamenco, la música brasileña o la música manouche a través de las melodías y los estilos de algunos de los grandes maestros de este instrumento.

Jacky Terrason Trío ofrece su actuación este viernes, también en el Apolo a partir de las 20.30 horas. El pianista franco-estadounidense y ganador del Concurso Thelonious Monk, es uno de los grandes nombres del jazz actual. Tras una brillante carrera internacional con Blue Note, presenta Moving On, su nuevo álbum producido en su sello Earth Sounds, donde fusiona clásicos y composiciones propias en un viaje musical entre Francia y Nueva York.

El sábado llega el turno de Tino di Geraldo & Friends (Tino Di Geraldo, Caramelo de Cuba, Perico Sambeat y Peter Oteo), que estrenan en el Apolo, a partir de las 20.30 horas, un espectáculo único. El maestro Tino di Geraldo, figura esencial del jazz y el flamenco en España, presenta en Almerijazz un estreno absoluto creado especialmente para el festival. Batería, compositor y productor de gran trayectoria, Tino ha sabido unir flamenco, jazz y rock en un lenguaje propio y sin fronteras. Le acompañan tres músicos de excepción: Caramelo de Cuba, pianista de referencia internacional; Perico Sambeat, uno de los grandes saxofonistas europeos; y Peter Oteo, bajista de sólida trayectoria. Cuatro maestros, cuatro amigos, en un encuentro único donde se funden el jazz, el flamenco y el latin jazz en un diálogo libre, creativo y lleno de complicidad.

Finalmente, el domingo llega la cita final de Almerijazz con el Coro Góspel Clasijazz y Big Band Clasijazz, a las 19.30 horas en el Auditorio Maestro Padilla. Promete ser un concierto histórico con más de 150 artistas sobre el escenario del Auditorio, bajo la dirección de Ramón Escalé, la mayor referencia del góspel en España. Este proyecto une a la Clasijazz Big Band y al Coro Gospel Clasijazz en una celebración única donde se fusionan el poder del góspel y la energía del jazz sinfónico.

Con arreglos originales de Escalé creados especialmente para la ocasión, el espectáculo rinde homenaje a las raíces afroamericanas que dieron forma a la música moderna, desde Aretha Franklin y Ray Charles hasta Stevie Wonder o Whitney Houston. Más que un concierto, es una experiencia colectiva que transmite el mensaje esencial del góspel: alegría, unión y esperanza, mostrando la música como lenguaje universal de conexión entre las personas.

El Festival Internacional Almerijazz que se desarrolla bajo la organización del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, producción de Manantial de Músicas, el patrocino de Cerveza Águila Sin Filtrar, Fundación Unicaja y AIE y la colaboración de Tony García Espacio Gastronómico, Vera Import, AIE Jazz En Ruta, Clasijazz, El Faro del Jazz y la Plataforma Jazz España, de la que Almerijazz forma parte.

A lo largo de las últimas jornadas, la cita musical ha ofrecido actuaciones inolvidables como la de Lucía Rey. Tuvo lugar el martes y era la única que contó con entrada libre hasta completar el aforo de un repleto Centro Cultural Fundación Unicaja, que gozó con una propuesta preciosista y delicada, con devaneos puros en el jazz más clásico, pero también con miradas a otras músicas y géneros que lo enriquecen y dinamizan, gracias a la calidez y calidad de Lucía Rey.

Recientemente nominada a los Premios de la Música de España por mejor álbum de jazz por 'Nómadas', Lucía Rey, como demostró en Almería, destaca por su creatividad y sensibilidad.

Su música fusiona jazz, flamenco y ritmos latinos, combinando virtuosismo técnico con gran expresividad como realizó desde el inicio en 'Domingo' o en 'Alma de mujer', versión de una composición de un tótem del piano como Chano Domínguez. 'Siran' brilló en su querencia por ritmos más africanos –palmas del público incluidas-, como también agradaron sus 'Colombianas gaditanas' o ese canónico 'Brooklyn Blues'. En el tramo final brillaría con unas improvisaciones en sus 'Lucerías' y cerraría con 'Oriente' para completar el viaje sonoro.