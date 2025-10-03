La Filmoteca de Andalucía celebra el Día del Cine Español con 'El inquilino', el 6 de octubre en Almería La efeméride, que coincide con el final de la producción de 'Esa pareja feliz', de Juan Antonio Bardem y Luis García-Berlanga, reconoce el valor del cine como patrimonio cultural e histórico

La Filmoteca de Andalucía se suma a la celebración del 'Día del Cine Español', para acercar al público uno de los títulos clave del patrimonio fílmico patrio, 'El inquilino' (1957), dirigida por José Antonio Nieves Conde. En colaboración con la Filmoteca Española, se proyectará esta cinta en su versión íntegra y restaurada. Concretamente, se podrá ver en la sede de la Filmoteca en Almería, el lunes 6 de octubre a las 19 horas.

Con esta iniciativa, la institución dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía invita a redescubrir una obra imprescindible de la cinematografía y a celebrar el cine español como un patrimonio vivo, compartido y en permanente diálogo con la sociedad.

'El inquilino', un clásico recuperado, está considerado un exponente del neorrealismo español de los años 50. Esta cinta retrata con crudeza y humanidad las dificultades de acceso a la vivienda en la posguerra. Su estreno en 1957 estuvo marcado por la censura, que obligó a modificar escenas y alterar su desenlace para suavizar el mensaje crítico de la película.

Este trabajo de restauración de la Filmoteca Española, a partir del negativo censurado y de la versión sin cortes que el propio Nieves Conde supervisó en 1993, permite al público reencontrarse con la visión original del cineasta, libre de mutilaciones y con una calidad técnica renovada.

Día del Cine Español

El 9 de marzo de 2021, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Cultura, acordó instaurar el 6 de octubre como el Día del Cine Español con el fin de poner en valor, por un lado, el trabajo de todos los profesionales de la industria que hacen posibles las producciones cinematográficas y, por otro, la importancia del cine español como patrimonio cultural, generador de una identidad e imaginario común.

La fecha coincide con el final de la producción de 'Esa pareja feliz', película dirigida y guionizada por Juan Antonio Bardem y Luis García-Berlanga y protagonizada por Fernando Fernán Gómez y Elvira Quintillá. Con el paso de los años, esta película se ha convertido en símbolo de una de las más brillantes generaciones de cineastas españoles. La Filmoteca de Andalucía, en su labor por difundir el patrimonio fílmico y cinematográfico, se suma a la celebración de esta iniciativa.