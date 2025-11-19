Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

Fical reconoce el talento almeriense en el séptimo arte

'Agnella', 'La muerte tenía un precio' y 'Extraños', y la familia 'Los Jerraos' triunfan en la Gala Audiovisual Almeriense, celebrada anoche en el Teatro Cervantes

María Paredes Moya

Almería

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:23

Comenta

El sello almeriense de Fical se siente a lo largo de toda la programación de cada edición del Festival Internacional de Cine de Almería pero ... si hay una noche en la que el sector audiovisual y cinematográfico de la provincia es la auténtica protagonista es en la que la alfombra roja y todos los ingredientes de una velada de premios y emociones se reúnen en la Gala Audiovisual Almeriense que este año se ha desarrollado este martes en el Teatro Cervantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  2. 2 La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  3. 3 Moreno afirma que no tiene «ninguna información» tras las detenciones: «Desconozco cuál es la causa»
  4. 4

    Condenan a dos años y ocho meses de cárcel a un subinspector de la Policía Local por malos tratos a su expareja
  5. 5 Cohecho, malversación y blanqueo: los delitos detrás de los arrestos de la Diputación de Almería
  6. 6 El PP propone la suspensión de la militancia del presidente de la Diputación del Almería
  7. 7 Montero urge a Moreno «explicaciones y medidas contundentes» tras las detenciones en torno a la Diputación
  8. 8 IU y Podemos señalan a Moreno tras la detención del presidente de Diputación de Almería
  9. 9 Investigan una explosión con diez botes de insecticida y un herido en una vivienda de Vícar
  10. 10 Santiago Abascal: «Vamos a presentarnos como acusación popular»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Fical reconoce el talento almeriense en el séptimo arte

Fical reconoce el talento almeriense en el séptimo arte