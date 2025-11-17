Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

Fical proyecta la ópera prima de David Valero en la prisión de El Acebuche

Cerca de 200 internos han visualizado la película 'Enemigos' y luego han mantenido un coloquio con el director y el coprotagonista, Christian Checa

María Paredes Moya

Almería

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:01

Comenta

El Festival Internacional de Cine de Almería de Almería ha vuelto a demostrar hoy su compromiso con la dimensión social del cine con la proyección ... de la ópera prima 'Enemigos' en el Centro Penitenciario de Almería, en una sesión que ha culminado con un coloquio entre cerca de 200 internos e internas y el equipo de la película. Es una actividad tradicional dentro de la sección Fical Social.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el conductor de un coche que circulaba en sentido contrario en la A-7 en Huércal de Almería
  2. 2 Abre uno de los Mercadonas más grandes de todo el país en El Ejido
  3. 3 Profesionales del Hospital de Poniente amplían su formación sobre drogodependencia
  4. 4 Las obras del Puerto de Roquetas están al 50% de certificación
  5. 5 «Ozempic es eficaz en diabetes y pérdida de peso, pero no hace milagros»
  6. 6 Roquetas realiza trabajos de poda y jardinería en la carretera de Alicún
  7. 7 El Ejido incrementa medios para la Policía Local con la adquisición de 86 chalecos antibalas
  8. 8 Gincana y juegos medievales para el IV Encuentro Municipal de AMPAs
  9. 9 Preocupación por la «cara oculta del mar de plástico» del Poniente almeriense
  10. 10 El Ejido es referente provincial en regulación de patinetes eléctricos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Fical proyecta la ópera prima de David Valero en la prisión de El Acebuche

Fical proyecta la ópera prima de David Valero en la prisión de El Acebuche