Fical se proyecta en Madrid como el mayor referente del 'nuevo' cine dentro de España

El XXIV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) encendió anoche su máquina de los sueños en Madrid con el objetivo de proyectarse como referente ... del cine emergente del país. La XXIV edición del certamen almeriense se presentó en un multitudinario acto celebrado en la casa de uno de sus principales colaboradores, en el Espacio Movistar del Edificio Telefónica, en la Gran Vía madrileña.

Al evento, que fue presentado por la periodista Elena Sánchez, asistió una amplia representación de los principales profesionales del sector audiovisual español entre los que se destacaron prestigiosos intérpretes, directores, guionistas, productores…, y otros profesionales de la industria. Todos ellos quisieron mostrar su respaldo a Fical, que este año se celebra del 14 al 23 de noviembre, con una completa programación con más de cien actividades, todas gratuitas.

Madrid se ha convertido en el gran amuleto de un Festival que, por méritos propios, se ha convertido, además de la antesala para los Goya, en el mayor referente del cine emergente en España. Y es que, en Fical brillan con luz propio las óperas primas, los cortometrajes, siendo fiel a sus orígenes, y también las series.

En la presentación intervinieron algunos de los protagonistas de Fical como Fernando Colomo, director y presidente del jurado de Series Comedia y Emisión Diaria; la actriz y jurado de la sección de cortometrajes, Coria Castillo; y el director y productor Gerardo Herrero, que acaba de rodar Carta Blanca en Almería y tiene a concurso la serie 'Clan Olimpia'.

Enrique Iznaola fue el encargado de desgranar un certamen que ofrecerá más de cien actividades gratuitas, incluyendo mesas redondas con prestigiosos profesionales, proyecciones a concurso de largometrajes, cortometrajes y series, y emotivos homenajes a figuras destacadas del panorama audiovisual español.

Entre las personalidades de la industria audiovisual que asistieron a la presentación de Fical en Madrid figuraron el productor Daniel Écija, el director Javier Gómez Pereira, e intérpretes como Zaira Romero, Ruth Armas, Cuca Escribano, Fernando Cayo o Elena Furiase, así como un nutrido número de profesionales de la industria y los anfitriones, el director de relaciones institucionales de Movistar Plus +, Sergio Sánchez, y Beatriz Asin.

Unión Institucional

El acto contó con la presencia de los vicepresidentes, José Antonio García y la diputada provincial, María Luisa Cruz presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García; el delegado territorial de Deportes, Cultura y Turismo de la Junta en Almería, Juan José Alonso, o el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, entre otras autoridades. Durante el mismo, se proyectó un vídeo donde Javier A. García, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez y Aránzazu Martín invitan al público a visitar la provincia durante Fical.

El presidente de Diputación quiso grabar su vídeo desde el Cortijo del Fraile: «Me encuentro en uno de los lugares más emblemáticos y mágicos de la provincia de Almería y que este año es la imagen del cartel del festival. En él se inspiró Lorca para 'Bodas de Sangre' o Carmen de Burgos para 'Puñal de claveles', además de ser uno de los escenarios más míticos de grandes películas como 'La muerte tenía un precio' o 'El bueno, el feo y el malo' de Sergio Leone con Clint Eastwood. Cine, literatura y arte se dan cita en este mágico espacio. Diputación de Almería está emprendiendo uno de los proyectos de rehabilitación patrimonial más importantes de su historia para devolverlo a toda la sociedad». En este sentido, aseguró que solo hay que detenerse en este espectacular paisaje para darse cuenta de que el cine forma parte del adn de todos los almerienses y es un signo distintivo de la identidad almeriense. «Esa esencia se vive y difunde cada año en el Festival Internacional de Cine de Almería, Fical, que nace de las entrañas de lo público, desde la Diputación Provincial, y se consolida como antesala de los Goya. Este año volveremos a tener una edición con los mejores cortos, largos y series, más de cien actividades, y un espectacular elenco de artistas homenajeados».

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, aseguró que en Almería «no sólo se ruedan cada año decenas de proyectos audiovisuales y cinematográficos. Sino que el cine nos une, nos inspira y nos convierte en protagonistas y por eso, un año más, el Ayuntamiento de Almería está al lado de la Diputación en la promoción de una industria local con proyección universal».

En esta línea Vázquez destacó que «Fical es el escenario donde los sueños se convierten en película, donde las ideas se encuentran con la acción y donde Almería abre sus brazos al mundo».

Por su parte, la delegada del Gobierno mostró el compromiso con el cine del Gobierno Andaluz: «Desde Wonder Woman hasta Juego de Tronos, pasando por Cleopatra o Conan el Bárbaro, todos estos escenarios de película han sido rodados en este conjunto monumental, en nuestra Alcazaba, emblema de esta tierra. La Junta de Andalucía apoya con orgullo este festival que impulsa la cultura, el turismo y el talento de tantos profesionales que hacen grande a nuestra provincia y además nos sirve para dar a conocer la gran cantera de artistas y cineastas. El Festival Internacional de Cine es ya parte de la identidad de nuestra tierra».